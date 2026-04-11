БАӘ-де жасанды интеллект негізінде көптілді ымдау тілінің аудармашысы жасалды
АСТАНА. KAZINFORM – Абу-Даби университеті (ADU) жасанды интеллектінің көмегімен ымдау тілін мәтінге және керісінше аударатын қосымшаға патент алды. Бұл туралы Emirates News Agency хабарлады.
Бұл жоба әртүрлі елдердегі есту қабілеті бұзылған адамдарға нақты уақыт режимінде қарым-қатынас жасауға мүмкіндік береді.
Бағдарлама ым-ишараларды жазбаша сөздерге, ал терілген мәтінді анимациялық ымдау тіліне айналдырады. Сондай-ақ ол ымдау тілі мен ауызша сөйлеу арасындағы екіжақты аударманы нақты уақыт режимінде қамтамасыз етеді, бұл сыныптарда, білім беру бағдарламаларында және жұмыс орындарында тиімді өзара әрекеттесуге мүмкіндік береді.
Қосымша ымдау тілінің әртүрлі жүйелері арасында көптілді аударманы қолдайды.
Басты мақсат – есту қабілеті бұзылған адамдарға толыққанды білім алуға және кәсіби ортада өз мүмкіндіктерін жүзеге асыруға жол ашу.
