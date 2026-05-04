БАӘ тағы бір халықаралық ұйымнан шықты
АСТАНА. KAZINFORM – Біріккен Араб Әмірліктері ОПЕК және ОПЕК+ ұйымдары құрамынан шыққан соң Араб мұнай экспорттаушы елдері ұйымынан (ОАПЕК) да шықты.
БАӘ ұйым құрамынан ресми түрде 1 мамырда шықты.
- Ұйымның Бас хатшылығы Біріккен Араб Әмірліктеріне мүшелік кезеңінде атқарған рөлі және араб мемлекеттерінің мұнай және энергетика салаларындағы бірлескен жұмысын қолдауға қосқан белсенді үлесі үшін алғыс білдіреді, - делінген ОАПЕК хабарламасында.
بيان صادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)— أوابك (@OAPEC1) May 3, 2026
بشـــــــأن انسحاب دولة الإمارات العربية المتحدة من عضوية المنظمة
أحيطت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) علماً بكتاب معالي المهندس سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة… pic.twitter.com/LN4BFrU3Ew
ОАПЕК – штаб-пәтері Кувейтте орналасқан мұнай экспорттайтын араб елдерінің энергетикалық саясатын үйлестіретін үкіметаралық ұйым. Оның мүшелері – экономикасы көбіне мұнай экспортынан түсетін кірістерге тәуелді елдер. БАӘ-нің шығуынан кейін оның құрамында Алжир, Бахрейн, Мысыр, Ирак, Кувейт, Ливия, Қатар, Сауд Арабиясы, Сирия және Тунис қалды.
Бұл хабарландыру БАӘ-нің 28 сәуірде ОПЕК-тен және ОПЕК+ өндірушілер тобынан отандық өндірісті арттыруға басымдық беру үшін шығатынын мәлімдеуінен кейін жасалды.
