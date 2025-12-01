KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    00:52, 20 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Бадминтон: Дмитрий Панарин елордадағы халықаралық турнирдің 1/8 финалына шықты

    АСТАНА. KAZINFORM – Астанадағы Beeline Arena спорт кешенінде бадминтоннан халықаралық турнир өтіп жатыр.

    Бадминтон: Дмитрий Панарин елордадағы халықаралық турнирдің 1/8 финалына шықты
    Фото: ҰОК

    Ерлер арасындағы жекелей сында Қазақстан құрамасының көшбасшысы Дмитрий Панарин 1/8 финалға жолдама алды.

    1/16 финалда отандасымыз Үндістан өкілі Арья Бхивпатакиді 2:0 есебімен жеңді.

    Келесі кездесуін Панарин 19 желтоқсанда өткізеді. Қазақстандық спортшы ширек финалға шығу үшін  Иран өкілі Нима Ростампурлагалданимен сынға түседі. 

    Айта кетейік, жарысқа әлемнің 43 елінен спортшылар келді. 

    Бұған дейін елордада бадминтоннан халықаралық турнир басталғанын жазғанбыз. 

    Тегтер:
    Астана Бадминтон Спорт
    Абылайхан Жұмашев
    Абылайхан Жұмашев
    Автор
    Соңғы жаңалықтар