Бағдадта шетелдік журналист ұрланды
АСТАНА. KAZINFORM - Бұл туралы Ирактың Ішкі істер министрлігі мәлімдеді, деп хабарлайды BBC.
Ведомствоның хабарлауынша, қауіпсіздік күштері ұрлыққа күдіктілердің бірін ұстаған. Қазіргі уақытта журналисті іздеу жұмыстары жүріп жатыр.
Ирак билігі ұрланған адамның есімін ресми түрде жариялаған жоқ. Алайда бірқатар журналист әңгіме америкалық Шелли Киттелсон туралы болып отырғанын жазып жатыр. Оның әлеуметтік желідегі парақшасында AL-Monitor, Foreign Policy, Politico және Би-би-сидің әлемдік қызметімен жұмыс істейтіні көрсетілген.
Әзірге дәл осы журналистің ұрланғаны туралы ақпарат ресми түрде расталған жоқ.
Бұған дейін Бағдадта адамдарды ұрлау оқиғалары жиі тіркелген еді. Соңғы уақытта Ирактағы қауіпсіздік жағдайының жақсаруына байланысты мұндай деректер азайған.
