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    Бахрейн Иран тарапынан ұшырылған зымырандар мен дрондардың жойылғанын мәлімдеді

    АСТАНА. KAZINFORM – Бахрейн Қорғаныс күштерінің әуе шабуылына қарсы жүйелері Иран тарапынан ұшырылған үш зымыран мен бірнеше ұшқышсыз ұшу аппаратын жойды, деп хабарлайды Anadolu.

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    Фото: Анадолу

    Бахрейн Қорғаныс күштері Бас қолбасшылығының мәліметінше, шабуылдар корольдіктің азаматтық тұрғындарына қарсы бағытталған.

    – Әуе шабуылына қарсы қорғаныс жүйелері үш зымыран мен бірнеше ұшқышсыз ұшу аппаратын сәтті түрде тосып алып, жойды, – делінген ресми хабарламада.

    Бас қолбасшылық Иранның әрекеттерін «дұшпандық ұстанымның көрінісі» деп бағалап, зымырандық және дрондық шабуылдарды айыптады.

    Сондай-ақ қарулы күштердің барлық бөлімшелері жоғары жауынгерлік дайындық режиміне көшірілгені хабарланды.

    – Елдің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қарулы күштердің барлық бөлімшесі толық дайындық жағдайында тұр. Азаматтарды сақ болуға және зымырандар мен ұшқышсыз аппараттардың қалдықтары болуы мүмкін күмәнді заттарға жақындамауға шақырамыз, – деп мәлімдеді Бахрейн Қорғаныс күштері.

    Бұған дейін, 6 маусым күні таңертең Бахрейн Ішкі істер министрлігі ел аумағында әуе дабылы сиреналары қосылғанын хабарлаған еді.

    Айта кетейік, Иран АҚШ-тан 24 млрд долларды қайтаруды талап етті.

    Соғыс Иран Бахрейн
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
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