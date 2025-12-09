Бақытгүл Хаменова қашаннан бастап жазасын өтейді
АСТАНА. KAZINFORM — Бақытгүл Хаменова Атырау қалалық пробация қызметінің есебінде тұр. Бұл туралы Атырау облысы бойынша қылмыстық атқару жүйесі департаментінің бастығы Азамат Ізтілеуов мәлімдеді.
— 2022 жылғы 15 қарашада Атырау қалалық № 2 сотының үкімімен Бақытгүл Хаменова Қылмыстық кодекстің 366-бабы 3-бөлігінің 2-тармағы бойынша кінәлі деп танылып, белгілі бір лауазымдарды атқару құқығынан өмір бойына айырылды. Сондай-ақ оған 7 жыл бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалып, ҚК-нің 74-бабы 1-бөлігі негізінде жазасын өтеу үш жылға кейінге қалдырылды, — деді департамент басшысы.
Оның айтуынша, сотталған тұлға 2023 жылғы 10 наурыздан бері Атырау қалалық пробация қызметінің есебінде тұр.
— Жаза өтеу мерзімі 2026 жылғы 10 наурызда аяқталады. Сот үкімі бойынша ол бала тәрбиесімен айналысуға тиіс, — деді Ізтілеуов.
Сондай-ақ ол жазаны одан әрі қарай өтеу тәртібі ҚР ҚК-нің 74-бабы 3-бөлігіне сәйкес сот шешімімен айқындалатынын атап өтті.
— Жаза өтеу мерзімі аяқталғаннан кейін пробация қызметі сотқа ұсыным жолдайды. Сот оның мінез-құлқына қарай жазадан босату, жазаны жеңіл жазаға ауыстыру немесе жазаны өтеу үшін тиісті мекемеге жіберу жөнінде шешім қабылдайды, — деді Азамат Ізтілеуов.
Бұған дейін Атырауда пара алғаны үшін сотталған Бақытгүл Хаменова тойда көзге түскен еді.