Бақытжан Бұқарбай: Телефонмен өткізген 15 сағат! Балалардың әлеуметтік желіге кіруін шектейтін уақыт келді
АСТАНА. KAZINFORM – Гаджетке тәуелділік және назардың жетіспеушілігі жас ұрпақты терең ойлау мүмкіндігінен айырып жатыр. Жазушы және саясаттанушы Бақытжан Бұқарбай Dala podcast эфирінде осындай пікір білдірді.
Ол бір жылда бірде-бір кітап оқымаған студенттермен кездесу барысында бұл жағдай жастардың шындықтан алшақтау мәселесінің ауқымын айқын көрсеткенін атап өтті.
Сарапшының пікірінше, болашақ ұрпақтарды құтқару үшін мемлекет 16 жасқа толмаған балаларды әлеуметтік желілерде тіркеуді шектеуі керек.
Бұхарбай балаларды виртуалды хаостан нақты әлемдегі білімге қайтару үшін заңнамалық кедергілерді балама даму кеңістігін құрумен біріктіруге шақырады.
Айта кетейік, Францияда 15 жасқа дейінгі балаларға әлеуметтік желіні пайдалануға тыйым салынды.
ЕО-да 13 жасқа дейінгі балалардың әлеуметтік желілерге қолжетімділігін шектеу ұсынылды.