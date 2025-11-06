Бал, қымыз, шұбат: Қазақ өнімдері Қытайдың 341 000 дүкен сөресіне шығарылады
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстандық өнімдер кооперация арқылы Қытай нарығына шығады. Бұл туралы ҚР Сауда және интеграция министрлігі хабарлады.
Қазақстандық өндірушілер China International Import Expo (CIIE) — жыл сайын күзде Қытайдың Шанхай қаласында өтетін сауда жәрмеңкесіне қатысты. ҚР Сауда және интеграция министрлігіне қарасты экспортты дамыту жөніндегі бірыңғай оператор QazTrade бұл жолы кооперацияның әлеуетін таныстырды. Биыл Қазақстан өз өнімін бірден барлық төрт алаңда ұсынды. Атап айтсақ, ұлттық павильон, Қытайдың кооперативтер федерациясы (China Co-Op), Jiangsu SOHO алаңында және алғаш рет Алматы қаласының жеке павильоны.
Осы орайда, QazTrade пен Қазақстан кооперативтері ұлттық қауымдастығы (NACOFEC) Қытайдың ең ірі кооперативтік желісі China Coop-пен бірлесіп жұмыс істейтінін мәлімдейді. Нәтижесінде жақын уақытта бал, қымыз, шұбат және кондитерлік өнімдердің алғашқы партиялары Қытай сөрелеріне шығады деп жоспарланған. China Coop желісі 340 мыңнан астам дүкенді біріктіреді, ал жылдық айналымы 7 трлн юаньнан асады.
Шанхайдағы қазақстандық кооперативтер стендінде 30-дан астам компания мен кооператив өнімін ұсынды. Олардың қатарында: QazExport Global, ТОО GEOM, TOO OIL ECO, Prombaza-7, SHERSTNEV GROUP, IceMaster, Dinastiya Agro, «Kokshetau Mineral Water» JSC, MADI, Nauryz-5, Run Planet Organic, JAIN LLP, Danaker LLP, Mareven Food Tien Shan, Telli Kazakhstan LLP, NefisGroup Ltd., Industry of Semirechye, KAZAGRO-PRO LLP, KOMEK ASIA GROUP, LLP «Light Way Solution», LLP «LWS Agro», LLP «LWS TERMINAL» және Baraka №1 бар.
– Қытай нарығына кооперация арқылы шығу отандық компанияларға әлдеқайда тиімді. Ұзақ мерзімде, тұрақты экспортқа шығуға мүмкіндік алады. Біз Қытаймен бірлескен маркетингтік зерттеулер жүргіздік. Алғашқы сынамалық өнімдерді жеткіздік. Нәтижесінде ұн, өсімдік майы, ет, бал, сүт пен кондитерлік өнімдерге басымдық беретін болдық, - деді QazTrade бас директоры Айтмұхаммед Алдажаров.
Спикердің айтуынша, бүгінде Қытай компанияларының Қазақстан мен Орталық Азияға шығуына ықпал ететін акселерация және оқыту бағдарламасы іске қосылып жатыр. Бұл шешім өзара тиімді ынтымақтастықты орнатып, тұрақты сауда платформасын құруға жол ашады.
Айта кетейік, Шанхай көрмесіне қатысу арқылы қазақстандық компаниялар соңғы жылдары жалпы құны 306,5 млн доллардан асатын келісімшарт жасаған. Тек 2023–2024 жылдары май өнімдері, ет, өсімдік майы, түйе сүті ұнтағы, шырындар мен пюрелер жеткізу жөнінде ондаған келісімге қол қойылды. Биыл ауыл шаруашылығы және азық-түлік өнімдерін Қытайға, сондай-ақ Оңтүстік-Шығыс Азия мен Парсы шығанағы елдеріне экспорттауға арналған жаңа ұзақмерзімді келісімдерге қол қою жоспарланып отыр.