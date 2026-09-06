Bala Fest: Астанада 200-ге жуық бала спорт пен шығармашылықтан сынға түсті
АСТАНА. KAZINFORM — Астанада 15 жасқа дейінгі балалардың басын қосқан Bala Fest фестивалі өтті.
«Астана» саябағында ұйымдастырылған шарада 200-ге жуық жас қатысушы спорт, робототехника және шығармашылық бағыттар бойынша 11 түрлі сайыста бақ сынап, қауіпсіздік пен жол қозғалысы ережелері туралы пайдалы ақпарат алды.
Жас қатысушылар VEX робототехникасы, робо-сумо және робофутбол бойынша шеберлік сабақтары мен сайыстарда бақ сынады. Сондай-ақ асық ату, ерекше асық ойнау әдісі арқылы инклюзивті балаларға бейімделген бочча, ләңгі тебу, жерде сурет салу және басқа да қызықты ойындар қарастырылған.
— Жаз мезгілінде балаларға арналған KIDS RUN жүгіру іс-шарасын 4 мәрте ұйымдастырдық. Мектеп және мектеп жасына дейінгі балаларды толықтай қамтыдық десек болады. Енді оқу жылы басталған сәтте білім мен спортты байланыстырып, алғаш рет 200 баланың қатысуымен Bala Fest фестивалін өткізіп жатырмыз. Өздеріңіз білетіндей, жақында ғана ел Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев жасанды интеллектіні де болашақтың басты бағыты ретінде атап өткен болатын. Осындай идея біздің шарамызға белсенді қатысып жатқан ата-аналардың бастамасы дегім келеді. Енді алдағы уақытта да шараларды жалғастыратынымызға сенімдіміз, — деді Спорттық-бұқаралық іс-шараларды өткізу дирекциясы басшысының орынбасары Ержігіт Өсербай.
Бұдан бөлек, «Заң мен тәртіп» қағидаты аясында полиция өкілдері жол қозғалысы ережелерін сақтау, көшедегі қауіпсіздік пен жауапкершілік жөнінде түсіндіру жүргізді.
— Бүгінгі фестивальді әлеуметтік желіден оқып, келдім. Маған ұнады. Балалар өте көп. Мерекелік атмосфера сезіледі. Жеке өзім жаз бойы балаларға арналған жүгірістерге белсенді қатыстым. Бүгін жерде сурет салу байқауында сынға түсуге шешім қабылдадым, — деді 8-сынып оқушысы Гүлжан Тұрғанбай.
Айта кетейік, фестивальге 15 жасқа дейінгі балалар қатысты. Сайыстар қорытындысында үздіктер анықталып, дипломдармен және арнайы сыйлықтармен марапатталды.