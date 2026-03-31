Бала көкжөтелмен ауырмау үшін дер кезінде екпе алу маңызды – маман
ОРАЛ. KAZINFORM – Батыс Қазақстан облысында жыл басынан бері 7 адамның көкжөтелмен ауырғаны анықталды.
БҚО санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының орынбасары Нұрлыбек Мұстаевтың мәлім еткеніндей, зертханалық тұрғыда расталған науқастардың барлығы – 14 жасқа дейінгі балалар.
Нұрлыбек Ермекұлының сөзіне қарағанда, аурудың басым көпшілігі ұйымдастырылмаған балалар арасында және Орал қаласында тіркеліп отыр. Олардың бәрі де екпе алмаған. Екеуінің себебі – ата-анасы вакцинациядан бас тартқан, бесеуі екпе жасына жетпеген.
- Көкжөтелмен ауырғанда, инкубациялық кезең 6 күннен 20 күнге, алғашқы немесе катаральды кезең 14 күнге дейін барады. Ұстамалы жөтелдің пароксизмалды және инспираторлы ентігу уақыты 1 ай және одан да көп мерзімге созылады. Көкжөтелмен сырқаттанғандар қатты қиналады. Тіпті тынысы тоқтап қалуы ықтимал. Сондай-ақ пневмонияға ұласуы мүмкін. Сондықтан көкжөтелдің алдын алу маңызды, - деді Н.Мұстаев.
Оның айтуынша, бүгінгі таңда көкжөтелдің алдын алудың жалғыз және тиімді шарасы міндетті вакцинация күнтізбесіне енгізілген иммундау болып есептеледі.
- Вакцинация аурудың белгілері жоқ (суық тию, дене қызуының көтерілуі), дені сау балаларға ғана жасалады. Вакцинация жоспарлы түрде Ұлттық егу күнтізбесіне сәйкес сәби 2 айға толғанда, 3, 4 және 18 айда жүргізіледі. Сондықтан ата-аналардың балаларын дер кезінде ектіруінің маңызы зор, - деді маман.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Батыс Қазақстанда көкжөтелмен ауырған 18 баланың дені екпе алмағанын жазған едік.