    13:26, 31 Наурыз 2026 | GMT +5

    Бала көкжөтелмен ауырмау үшін дер кезінде екпе алу маңызды – маман

    ОРАЛ. KAZINFORM – Батыс Қазақстан облысында жыл басынан бері 7 адамның көкжөтелмен ауырғаны анықталды.

    Фото: Астана әкімдігі

    БҚО санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының орынбасары Нұрлыбек Мұстаевтың мәлім еткеніндей, зертханалық тұрғыда расталған науқастардың барлығы – 14 жасқа дейінгі балалар. 

    Нұрлыбек Ермекұлының сөзіне қарағанда, аурудың басым көпшілігі ұйымдастырылмаған балалар арасында және Орал қаласында тіркеліп отыр. Олардың бәрі де екпе алмаған. Екеуінің себебі – ата-анасы вакцинациядан бас тартқан, бесеуі екпе жасына жетпеген. 

    - Көкжөтелмен ауырғанда, инкубациялық кезең 6 күннен 20 күнге, алғашқы немесе катаральды кезең 14 күнге дейін барады. Ұстамалы жөтелдің пароксизмалды және инспираторлы ентігу уақыты 1 ай және одан да көп мерзімге созылады. Көкжөтелмен сырқаттанғандар қатты қиналады. Тіпті тынысы тоқтап қалуы ықтимал. Сондай-ақ пневмонияға ұласуы мүмкін. Сондықтан көкжөтелдің алдын алу маңызды, - деді Н.Мұстаев. 

    Оның айтуынша, бүгінгі таңда көкжөтелдің алдын алудың жалғыз және тиімді шарасы міндетті вакцинация күнтізбесіне енгізілген иммундау болып есептеледі. 

    - Вакцинация аурудың белгілері жоқ (суық тию, дене қызуының көтерілуі), дені сау балаларға ғана жасалады. Вакцинация жоспарлы түрде Ұлттық егу күнтізбесіне сәйкес сәби 2 айға толғанда, 3, 4 және 18 айда жүргізіледі. Сондықтан ата-аналардың балаларын дер кезінде ектіруінің маңызы зор, - деді маман. 

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Батыс Қазақстанда көкжөтелмен ауырған 18 баланың дені екпе алмағанын жазған едік.

    Ғайсағали Сейтақ
