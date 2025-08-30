Балалар Конституцияны мектеп қабырғасынан бастап меңгереді
АСТАНА. KAZINFORM — Енді Конституция мектеп қабырғасында оқытылады. Бұл туралы ҚР Конституциялық Сотының төрағасы Kazinform тілшісіне берген сұхбатында хабарлады.
— 2 қыркүйектен бастап «Адал азамат» бағдарламасы барлық мектепке енгізіледі. Сол бағдарлама бойынша Конституцияның ережелері, азаматтардың құқықтары мен бостандықтары туралы ақпарат пен білім беріледі. Бағдарлама тек азаматтық сұрақтарға ғана жауап бермейді. Енді балаларымыз Конституция бойынша жүйелі білім алады, — деді Эльвира Әзімова.
Еске сала кетейік, бірнеше күн бұрын Үкімет басшысы «Адал азамат» бағдарламасын іске асыру жоспарын бекітуді тапсырған еді.
Ал елордада өткен ұстаздардың республикалық тамыз конференциясында Мемлекет басшысы «Адал азамат» бағдарламасын педагог мамандар даярлайтын ЖОО-ларда да енгізуді ұсынды.