Балаларға ерте көмек көрсету жүйесі кеңейтілді: 290 орталық ашылды
АСТАНА. KAZINFORM — Биылғы жылы елімізде дамуында кемістігі бар балаларды ерте анықтау және сүйемелдеу жүйесі айтарлықтай нығайтылды. Бұл туралы Денсаулық сақтау министрлігі мәлім етті.
— Өмірдің алғашқы айларынан бастап дамуының бұзылу қаупі бар балаларды ерте диагностикалауға, араласуға және кешенді қолдауға бағытталған педиатриялық көмек стандарты жаңартылды, — делінген хабарламада.
МСАК ұйымдарының базасында 290 ерте даму және араласу орталығы ашылды, сондай-ақ 139 педиатриялық бөлімше құрылды.
— ЮНИСЕФ қолдауымен жас балалардың дамуын бақылау бойынша GMCD нұсқаулығы енгізілуде. 18 мастер-жаттықтырушы оқытылды. Барлық өңірлерде көмектің сапасын арттыру үшін патронаждық бақылаудың әмбебап прогрессивті моделі және балалар жасындағы ауруларды интеграцияланған басқару бойынша оқу-әдістемелік орталықтар құрылды, — деп хабарлады ведомстводан.
Тұрақты оқыту бағдарламасын, журнал клубын және шала туған балаларды күту бойынша неонаталдық мейіргерлерді апта сайын оқытуды қоса алғанда, мамандарды кәсіби қолдаудың бірыңғай жүйесі қалыптастырылды.
Ерте күтімнің кешенді дамуы нәресте өлімінің төмендеуінің және елдегі балалардың өмір сүруінің өсуінің негізгі факторларының біріне айналды.
Бұған дейін хабарланғандай, Қазақстанда нәресте өлімі 22,7%-ға төмендеді.