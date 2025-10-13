Балаларын терезеден лақтырып жіберген анаға қатысты қылмыстық істі тексеру аяқталды
ПАВЛОДАР. KAZINFORM — Қазіргі уақытта күдікті әйел өңірлік психикалық денсаулық орталығына мәжбүрлі түрде орналастырылған.
Павлодар облыстық полиция департаментінің дерегінше, балаларын терезеден лақтырған анаға қатысты қылмыстық істі тергеу аяқталған.
— Қылмыстық іс әрі қарай зерттеп-зерделеу үшін прокуратураға жіберілді. Ал екі баланың анасына (күдікті) медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шарасы қолданылды. Ол облыстық психикалық денсаулық орталығына орналастырылды, — деп хабарлады полициядан.
Еске сала кетейік, 30 шілде күні Павлодарда әйел екі баласын терезеден лақтырып, өзі де секіріп кеткен.
Кейін әйел мен екі баласының терезеден құлауы бойынша қылмыстық іс қозғалды.
Ал 1 тамыз күні биіктіктен құлаған балалардың бірі көз жұмды.
Дәрігерлер тірі қалған жеткіншектің жағдайы туралы айтқан.
Тамыз айының ортасында жеткіншек ауруханадан шыққаны туралы да хабарлаған болатынбыз.
Зардап шеккен бала Екібастұзға қарасты ауылдардың бірінде тұрып жатқанын да жазғанбыз.
Ал тамыз айының соңында қатігез ана ауруханадан шығарылған еді.