Баланы емдеуге жиналған 1,3 млрд теңгені жымқыру ісі: сотталушылар соңғы сөзін айтты
АСТАНА. KAZINFORM – Астана қаласының қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық сотында баланы емдеуге жиналған қаражатты жымқыру және алаяқтық дерегі бойынша қозғалған істі қарау аяқталуға жақын.
Тергеу нұсқасына сәйкес, Айыпталушылар - Даулет пен Толқын Тотақановтар 2020–2024 жылдар аралығында ауыр дертке шалдыққан ұлын емдеу үшін қайырымдылық қаражат жинағанымен, ақшаның қомақты бөлігін – 1,3 млрд теңгені жеке мақсатына жұмсаған.
Ерлі-зайыптыларға Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің екі бабы бойынша айып тағылды. Атап айтқанда, 190-баптың 4-бөлігінің 2-тармағы – «Аса ірі мөлшердегі алаяқтық», 218-баптың 2-бөлігінің 1-тармағы – «Алдын ала сөз байласу арқылы адамдар тобы жасаған қылмыстық жолмен алынған ақшаны және өзге де мүлікті заңдастыру».
Сот отырысында айыпталушы Толқын Тотақановаға соңғы сөз берілді. Оның айтуынша, отбасы шын мәнінде ауыр науқас баласын емдеу үшін қаражат жинаған және оны Түркия, Өзбекстан, Әзербайжан, Ресей елдеріне апарып емдеткен. Осы мақсатқа 160 млн теңге жұмсалғанын және бұл деректің сот барысында дәлелденгенін айтты.
– Осы кезеңде мен пайызға ақша беретін адамдардың құрбаны болдым. Бастапқыда ақшаны тек баламды емдеу үшін қарызға алдым. Алайда уақыт өте келе олар қоқан-лоқы көрсетіп, өліммен қорқыта бастады. Соңғы бес жылда олар бізден 700 млн теңгеден астам қаражатты тартып алды. Бұл деректерді аудиторлар растады. Іс бойынша жәбірленуші ретінде танылғандардың өзі де – пайызға ақша берген адамдар. Мен оларға 40 млн теңгеден астам қаражат төледім, бұл да аудитпен дәлелденді, – деді Толқын Тотақанова.
Сондай-ақ ол соттан өздерін жәбірленушілер қатарынан шығаруды сұрады.
– Құрметті сот, менің әрекеттерімде қасақана ниет болған жоқ. Біз байып кетуді мақсат еткен жоқпыз. Бізде элиталық пәтер де, қымбат көлік те жоқ. Миллиардтарымыз жоқ екенін тергеу де дәлелдеді. Прокурордың өзі біздің тек екі бөлмелі пәтеріміз бар екенін, оның да банк кепілдігінде екенін айтты. Бұл отбасымыздың жалғыз баспанасы. Мен бұл іс үшін денсаулығыммен, баламның денсаулығымен, абыройыммен, отбасыммен төледім. Алты жыл бойы біз өте ауыр жолдан өтіп келеміз. Алты жыл бойы баламыздың өмірі мен денсаулығы үшін күресіп жүрміз, – деді ол.
Еске сала кетейік, тергеу амалдарына сай, баланың қатысуымен көрсетілген бейнероликтер, әсерлі жазбалар Instagram және Facebook арқылы жүргізілген таргеттелген жарнама мыңдаған қазақстандықтың жүрегіне әсер еткен.
Азаматтардың сенімі мен жанашырлығын пайдалана отырып, күдіктілер 1,3 млрд теңгеден астам көлемде қаражат жинаған. Алайда, баланың еміне тек 6,4 миллион теңге жұмсалған. Қалған қаражат ерлі-зайыпты жеке қажеттіліктеріне пайдаланылған. Нақты айтқанда, елордада 3 пәтер, жер телімі, 5 автокөлік сатып алынған. Сонымен қатар қаражаттың бір бөлігі құмар ойындарына жұмсалған.