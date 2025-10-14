Баланы урологке 1 жастан бастап тексерту керек
АСТАНА. KAZINFORM — Соңғы уақытта ерлер ауруы жасарып барады. Урологтер бұған зиянды әдеттерге әуес болу себеп болатынын айтады.
— Бұрындары мүше әлсіздігі 40 жастан асқаннан кейін барып пайда болатын. Ал қазір 25-30 жастағы ер жігіттердің өзі осы мәселемен келіп жатыр. Ең бірінші кезекте аурудың жасаруына қозғалыстың аз болуы себеп. Екіншіден, энергетикалық, газдалған сусындарды көп ішу, зиянды әдеттерге жиі әуес болудың әсері бар. Оның бәрі адам ағзасында табиғи жолмен бөлінетін жасушаларды зақымдайды. Ол біздің еркектік денсаулығымызға, еркектік гормондарымыздың дұрыс жұмыс істеуіне кедергі келтіреді. Үшінші себеп — адамның психикалық жағдайы. Бұған әлеуметтік желілер қатты әсер етеді. Адам түрлі жарнамаларды көріп, психологиялық тұрғыда өзін ауру сезіне берсе, психогендік мүше әлсіздігі болуы мүмкін, — дейді Талғат Асылханұлы «Бүгін LIVE» бағдарламасына берген сұхбатында.
Маман ерлер арасындағы ең басты мәселеге тоқталды.
— Әдетте адамдар урологқа қаралуға ұялады. «Сен урологқа қаралсаң, демек сенде бір проблема бар» деп ойлайды. Денсаулық — саған берілген аманат. Сен еркек болғаннан кейін отбасыңды асырауың керек. Ол үшін денің сау болу қажет. Ал ол үшін тексеріліп, гормондық жүйелеріңді бақылап отыруың керек. Ұят деп жүріп, біреулер ауруын асқындырып алып та жатады. Шынында, бедеулікке қатысты көбіне әйелдер тексеріледі. Ал еркектер ең соңында қаралады. Бостан-босқа қаншама уақыт өткізіп, тексерілген кезде кінә еркектен болып шығады, — дейді дәрігер.
Уролог өзінің тәжірибесінде кездескен оқиғалардың бірімен бөлісті.
— Маған Ақтауда бір ерлі-зайыпты кеңес алуға келді. Отбасы жеті жыл бойы әйелін кінәлап келген. Тексеру кезінде еркектің ұрығын қарадық. Ал онда сперматозоид жоқ болып шықты. Егер ер азамат ертерек келіп тексерілсе, уақыт өткізіп, сонша стрессті бастан кешірмес еді. Ертерек әрекет етсек, ұрықты анықтауға мүмкіндік болатын сәттер де кездеседі, — дейді студия қонағы.
Дәрігер баланы 1 жастан бастап уролог мамандарға тексертуге кеңес берді.
— Себебі кішкентай кезде назар аударуға тиіс көп сәттер бар. Аталық бездің ұмаға түспей қалуы, судың жиналып қалуы немесе жарықтардың пайда болуы секілді мәселелердің бәрін 1 жасында тексертіп алу қажет. Сол кезде ауытқулар анықталса, оны ұзаққа созып жүруге болмайды. Мәселен, балада крипторхизм ауруы анықталып, оған мән бермейтін болсаңыздар, аталық безі дамымай қалуы да мүмкін. Ал ол дамымай қалса, болашақта бедеулік пен гормондық жүйенің бұзылуына алып келеді. Одан кейін баланы тексеретін жас — 3-5 жас аралығы. Себебі бұл уақытта балаларды сүндеттейді. Келесі тексерісті 12-14 жасында жасаған жөн. Бұл кезде екінші жыныстық белгілер дамиды. Бала дұрыс дамып жатыр ма — міне, соны тексерту керек. Бұл уақытта баланың гормондық жүйесінде бұзылыстар болмауы тиіс, — дейді Талғат Асылханұлы.
Айта кетейік, елімізде жыл сайын 600-ге жуық бала онкологиялық ауруға шалдығады.