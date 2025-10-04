KZ
    Баланың қатарластарынан қысым көріп жүргенін қалай білуге болады

    АСТАНА. KAZINFORM – Білікті психолог Жанар Сейітмағамбет баланың қатарластарынан қысым көріп жүргенін анықтау жолдарын айтып берді.

    психолог Жанар Сейітмағамбет
    Фото: видеодан алынған үзінді

    – Балалардың арасындағы буллинг, яғни қысым көрсету мен мазақтау – үлкен алаңдаушылық тудырады. Ең әуелі баланың психологиялық жағдайын назар аудару керек. Ата-анасы баласымен күнде сөйлесетін болса, күнделікті өзін қалай ұстайтынын, қандай әрекеттер жасайтынын білуі керек. Егер бала қандайда бір қысым көріп жүрген болса, оның көңіл-күйінен өзгеріс байқалады. Мазасыздық, ұйқысыздық белгілері де болады. Содан кейін мектепке бармаймын, басқа мектепке ауысайын деп қашқақтай бастайды. Не болмаса, мектепке кеттім деп, басқа жақта жүреді, - деді Жанар Сейітмағамбет «JibekJoly» арнасындағы «БүгінLive» бағдарламасында. 

    Психолог маман мұндай жағдайда баламен қалай сөйлесу керектігін, әрі тығырықтан қалай шығуға болатынын айтты.

    – Бірінші кезекте – бала тәрбиесіне назар аудару керек. Оның бойына сенімділік ұялататын сөздер айтып, жігерлендіріп отыру керек. Жоғарыда айтып өткенімдей, баланы мектептен-мектепке ауыстырып жүре алмайсыз ғой. Сондықтан баланың ішкі дамуына көп көңіл бөлген жөн. Ата-аналар көп жағдайда баласын қорқытып, ұрсып өсіреді. Бұны отбасындағы қысым деуге болады. Одан кейін бала үйде де сыртта да ашыла алмай, жасқаншақ бола бастайды. Өзін бәрінен төмен санайды. Бала ата-ананың қолдауын үнемі сезіп тұруы керек, - деді психолог.

    Маман пікірінше, өзінің құнды екенін білген бала – басқа баланың да құнды екенін біледі.

    Бұған дейін, Солтүстік Қазақстан облысындағы олимпиадалық резерв мектебіндегі буллингке байланысты Балалардың құқықтарын қорғау комитеті бірқатар шара қабылдағанын жазған едік.

     

    Оқушы Білім Мектеп Психолог Буллинг
    Зұлқарнай Ермұратұлы
    Зұлқарнай Ермұратұлы
    Автор
