Балық ресурстары және басқа да су жануарлары дериваттарының тізбесі бекітілді
АСТАНА. KAZINFORM – Ауыл шаруашылығы министрінің бұйрығымен балық ресурстары және басқа да су жануарлары дериваттарының тізбесі бекітілді.
14 қаңтардан күшіне енген құжатқа сәйкес, балық ресурстары және басқа да су жануарлары дериваттарының тізбесіне мыналар кіреді:
- Уылдырық
- Балық ресурстары және басқа да су жануарларының қаны
- Балықтың шоғалы (гонадалары)
- Су жануарларының цисталары (жұмыртқалары)
- Қабыршық
- Балықтардың және басқа су жануарларының ішкі органдары
- Май (балық және басқа су жануарлары)
- Балық ресурстары және басқа да су жануарларының сүйектері
- Балық ресурстары және басқа да су жануарларының терісі
- Балық ресурстары және басқа да су жануарларының шеміршектері
- Балық ресурстары және басқа да су жануарларының желбезектері
Осыған дейін елімізде балық шаруашылығын мемлекеттік қолдаудың кешенді шаралары іске қосылғаны туралы жаздық.