    19:06, 15 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Балық ресурстары және басқа да су жануарлары дериваттарының тізбесі бекітілді

      АСТАНА. KAZINFORM – Ауыл шаруашылығы министрінің бұйрығымен балық ресурстары және басқа да су жануарлары дериваттарының тізбесі бекітілді.

    балық
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    14 қаңтардан күшіне енген құжатқа сәйкес, балық ресурстары және басқа да су жануарлары дериваттарының тізбесіне мыналар кіреді:

    - Уылдырық

    - Балық ресурстары және басқа да су жануарларының қаны

    - Балықтың шоғалы (гонадалары)

    - Су жануарларының цисталары (жұмыртқалары)

    - Қабыршық

    - Балықтардың және басқа су жануарларының ішкі органдары

    - Май (балық және басқа су жануарлары)

    - Балық ресурстары және басқа да су жануарларының сүйектері

    - Балық ресурстары және басқа да су жануарларының терісі

    - Балық ресурстары және басқа да су жануарларының шеміршектері

    - Балық ресурстары және басқа да су жануарларының желбезектері

    Осыған дейін елімізде балық шаруашылығын мемлекеттік қолдаудың кешенді шаралары іске қосылғаны туралы жаздық.

     

    Марлан Жиембай
    Марлан Жиембай
    Автор
