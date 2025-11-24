Балқандағы су тасқыны: Албанияда әйел қаза тапты, Грекияға көшкін қаупі төнді
АСТАНА. KAZINFORM — Албанияға жауған нөсер жаңбыр мен болған су тасқыны салдарынан Грекиямен шектесетін Деволе ауданында бір әйел қаза тапты, деп хабарлайды Euronews.
75 жастағы жергілікті тұрғынды арнасынан тасыған шағын өзеннің ағысы алып кеткен, оның денесін табу үшін бірнеше сағат қажет болды.
Соңғы тәулікте елдің оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында жүздеген адам шұғыл түрде эвакуацияланды. Жолдар, көпірлер және басқа да инфрақұрылым нысандары қатты зақымданды, жүздеген гектар ауыл шаруашылығы алқаптарын су басты.
Бұл жағдайға билік өкілдері алаңдаушылық білдіріп отыр, өйткені алдағы күндері жағдайдың жақсара қоюы екіталай.
Корфу мен Эпирдегі жағдай
Грекияда да қолайсыз ауа райы салдары болуы мүмкін ауыр мәселелер туғызып жатыр, әсіресе Корфу аралында және Эпирдің ауылдық аймақтарында. Бұл жерлерде жолдарды су шайып кеткен, электр және су жеткізу жүйелері тоқтатылған.
Эпир аймағының орталығы Янина қаласында ауа температурасы едәуір төмендеп, маңайдағы тауларда алғашқы қар жауды.
Бірнеше өңірде төтенше жағдай режимі енгізілді. Синоптиктер көшкін жүру қаупі бар екенін де ескертіп отыр.
Алдағы күндері Грекияның батысында тағы да жаңбыр жаууы күтіліп отыр.
Еске сала кетсек, Вьетнамдағы су тасқынынан келген шығын 300 миллион доллардан асқанын жаздық. Ал осы табиғи апат салдарынан қаза тапқандар саны 100-ге жуықтады.