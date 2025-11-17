«Балқаш»: Қазақстандағы алғашқы АЭС-тің атауы белгілі болды
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстанда елдегі алғашқы атом электр станциясына үздік атау беру бойынша жалпы халықтық конкурс аяқталды. Бұл туралы Атом энергиясы жөніндегі агенттігі хабарлады.
Конкурс Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2025 жылғы 11 тамыздағы бастамасын іске асыру мақсатында ұйымдастырылып, 2025 жылдың 25 қыркүйегі мен 10 қазаны аралығында eGov Mobile платформасында өтті.
Конкурс комиссиясының қорытынды отырысының нәтижесі бойынша азаматтардан ең көп ұсынылған «Балқаш» атом электр станциясы» атауы жеңімпаз деп танылды. Таңдалған атау атом электр станцияларын географиялық белгі бойынша атау жөніндегі халықаралық тәжірибеге де сәйкес келеді.
Барлығы конкурсқа 16 жастан асқан 27 157 Қазақстан азаматы қатысты. Әр қатысушыда бір ғана атау ұсыну мүмкіндігі болды.
2025 жылғы 5 қыркүйекте құрамына қоғам өкілдері, креатив индустрия мамандары, сондай-ақ атом энергетикасы, филология және тарих салаларының сарапшылары кірген конкурс комиссиясы құрылды.
Түскен барлық өтінімнен 10 460 бірегей нұсқа анықталды. Өңдеу барысында кириллица, латын әрпі және мағыналас сөздер сияқты жазудың түрлі формалары да ескерілді.
Конкурс комиссиясының отырысында ең танымал 100 атау қаралды. «Балқаш» атом электр станциясы» атауын 882 азамат ұсынды және ол танымалдығы бойынша қорытынды рейтингте бірінші орын алып, конкурс жеңімпазы атанды.
Сонымен бірге конкурс комиссиясы нысанның орыс және ағылшын тілдеріндегі атауларын анықтады:
- «Атомная электростанция «Балхаш»»;
- «Balkhash Nuclear Power Plant».
«Балқаш» нұсқасын ұсынған 882 қатысушы бір ай ішінде eGov Mobile мобильді қосымшасы арқылы автордың электрондық сертификатын алатыны аталып өтті.
АЭС атауына қатысты ұсыныстарды қабылдау 2025 жылғы 10 қазан сағат 23:59–да аяқталды. Бастаманың басты мақсаты — болашақ станцияның тарихи, мәдени және ұлттық маңызын бейнелейтін атауды таңдау.