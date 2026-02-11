KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    15:30, 11 Ақпан 2026 | GMT +5

    Балқашта 100 келіден астам заңсыз балық аулаған төрт адам ұсталды

    ҚОНАЕВ.KAZINFORM – Балқаш-Алакөл облысаралық бассейндік балық шаруашылығы инспекциясы рейд барысында балық аулауға тыйым салынған құралдарды қолданған 4 азамат ұсталғанын хабарлады.

    балық
    Фото: Балқаш балық инспекциясы

    Тексеру нәтижесінде олардан моножіптен жасалған заңсыз балық аулау торлары және жалпы салмағы 133 кг болатын заңсыз ауланған балық табылды. Аталған дерек бойынша Балқаш қаласының полиция бөлімі балық ресурстарына елеулі залал келтіргені үшін ҚР ҚК-нің 335-бабының белгілері бойынша қылмыстық іс қозғады.

    Балқаш балық инспекциясы
    Фото: Балқаш балық инспекциясы

    - Қазіргі уақытта тергеу шаралары жүргізіліп жатыр. Тергеу барысында бұзушылардан «Нива Шевроле» маркалы автокөлік, ұзындығы 1500 метр болатын заңсыз торлар және 133 кг балық тәркіленді. Алдын ала есеппен залал сомасы - 743 264 теңге, - деп хабарлады инспекциядан.

    Еске салайық, СҚО-да суы таяз көлдің балықтары Есілге жіберілді.

    Тегтер:
    Қылмыспен күрес Балықшы Полиция Балқаш
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
    Соңғы жаңалықтар