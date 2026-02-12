«Барыс» бүгін елордада СКА командасымен кездеседі
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық «Барыс» командасы бүгін, яғни 12 ақпанда Құрлықтық хоккей лигасындағы кезекті ойынын елордада Ресейдің СКА (Санкт-Петербург) командасына қарсы өткізеді.
Кездесу Қазақстан уақытымен 19:30-да басталып, «Qazsport» телеарнасынан тікелей эфирде көрсетіледі.
Қазірге дейін командалар 56 мәрте шеберлік байқасты. Оның 25-і елордалық команданың басымдығымен аяқталса, қалғанында ресейлік ұжым жеңіске жетті.
Кейінгі бес кездесудің барлығында қазақстандық клуб аталған қарсыласына есе жіберді.
Турнир кестесінде «Барыс» 42 ұпаймен 19-орынға жайғасса, СКА 60 ұпаймен 12-орында келеді.
Қазақстандық клуб бұдан кейін төрт ойынын елордада өткізеді. Алдымен 2026 жылдың 14 ақпанда Ресейдің «Лада» (Тольятти) клубымен кездессе, 17 ақпанда «Металлург» (Магнитогорск), 20 ақпанда Қытайдың «Шанхай айдаһарлары» (Шанхай), 22 ақпанда Ресейдің «Северстальв» (Череповец) командаларымен шеберлік байқасады.
Еске салсақ, бұдан бұрын Қазақстан жасөспірімдер құрамасы шайбалы хоккейден халықаралық турнирде топ жарды.