    20:44, 27 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    «Барыс» ҚХЛ-де қатарынан төртінші рет жеңілді

    АСТАНА. KAZINFORM – Құрлықтық хоккей лигасының кезекті ойын күнінде астаналық «Барыс» командасы өз айдынында хабаровскілік «Амурмен» кездесті.

    «Барыс» ҚХЛ-де қатарынан төртінші рет жеңілді
    Фото: «Барыс» хоккей клубы

    Елордада өткен ойында қазақстандық клуб 1:4 есебімен қарсыласына есе жіберді. 

    «Барыс» сапынан жалғыз голды екінші кезеңде Панюков соқты. Ал «Амур» құрамында Шварев, Филатьев, Ураков және Гиздатуллин мергендік танытты.

    Айта кетейік, бұл – елордалық команданың қатарынан төртінші жеңілісі. Төрт кездесуді де астаналықтар өз айдынында өткізді. 

    Қазіргі таңда «Барыс» 34 ұпаймен ҚХЛ-дың Шығыс конференциясында 9-орында тұр.

    Михаил Кравец жаттықтыратын қазақстандық ұжым келесі ойынын 30 желтоқсанда «Авангардқа» қарсы өткізеді.

    Еске сала кетейік, бұған дейін «Барыс» бүгін елордада «Амурмен» кездесетінін жазғанбыз. 

    Абылайхан Жұмашев
