«Барыс» ҚХЛ-де қатарынан төртінші рет жеңілді
АСТАНА. KAZINFORM – Құрлықтық хоккей лигасының кезекті ойын күнінде астаналық «Барыс» командасы өз айдынында хабаровскілік «Амурмен» кездесті.
Елордада өткен ойында қазақстандық клуб 1:4 есебімен қарсыласына есе жіберді.
«Барыс» сапынан жалғыз голды екінші кезеңде Панюков соқты. Ал «Амур» құрамында Шварев, Филатьев, Ураков және Гиздатуллин мергендік танытты.
Айта кетейік, бұл – елордалық команданың қатарынан төртінші жеңілісі. Төрт кездесуді де астаналықтар өз айдынында өткізді.
Қазіргі таңда «Барыс» 34 ұпаймен ҚХЛ-дың Шығыс конференциясында 9-орында тұр.
Михаил Кравец жаттықтыратын қазақстандық ұжым келесі ойынын 30 желтоқсанда «Авангардқа» қарсы өткізеді.
Еске сала кетейік, бұған дейін «Барыс» бүгін елордада «Амурмен» кездесетінін жазғанбыз.