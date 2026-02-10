KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    13:49, 10 Ақпан 2026 | GMT +5

    Барлық ведомстволық жүйе QazTech бірыңғай платформасына көшіріледі

    АСТАНА. KAZINFORM — Премьер-министрдің орынбасары — Жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев елдегі барлық ведомстволық жүйені QazTech бірыңғай платформасына көшіру жұмыстары туралы айтып берді.

    Жаслан Мәдиев
    Фото: Ақорда

    Министрдің айтуынша, цифрландырудың қарқынды дамуы мемлекеттің цифрлық инфрақұрылымында бірқатар проблемалық мәселе туындатты. 

    — Жүйелердің бытыраңқылығын жою үшін оларды QazTech бірыңғай платформасына кезең-кезеңімен көшіру басталды. Өткен жылдың соңында мемлекеттік ақпараттық жүйелердің толық түгендеуі аяқталды. Ескірген және бірін-бірі қайталайтын ақпараттық жүйелер оңтайландырылады, — деді Ж. Мәдиев Үкіметтің кеңейтілген отырысында.

    Мысалы, аудит жүргізілген кезде Денсаулық сақтау министрлігінде 30-дан астам жүйе болған, олар оңтайландыру нәтижесінде 8 жүйеге дейін қысқартылып, QazTech платформасына көшіріледі.

    — Биыл орталық мемлекеттік органдардың барлық ақпараттық жүйесінің 30 пайызын көшіру жоспарланып отыр. Киберқауіпсіздікке келсек, барлық қажетті талап қолданыстағы заңнамада бекітілген. Оларды сақтамағаны үшін жауапкершілікті күшейту жұмысы жалғасады, — деп толықтырды Ж. Мәдиев.

    Бұған дейін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев елдегі ведомстволық ақпараттық жүйелерді QazTech бірыңғай платформасына көшіру жұмысы кімнің қаражатына жасалатынын сұраған еді.

    Тегтер:
    Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі Цифрлық Қазақстан Жаслан Мәдиев Үкіметтің кеңейтілген отырысы
    Айжан Серікжанқызы
    Айжан Серікжанқызы
    Автор
