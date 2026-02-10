Барлық ведомстволық жүйе QazTech бірыңғай платформасына көшіріледі
АСТАНА. KAZINFORM — Премьер-министрдің орынбасары — Жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев елдегі барлық ведомстволық жүйені QazTech бірыңғай платформасына көшіру жұмыстары туралы айтып берді.
Министрдің айтуынша, цифрландырудың қарқынды дамуы мемлекеттің цифрлық инфрақұрылымында бірқатар проблемалық мәселе туындатты.
— Жүйелердің бытыраңқылығын жою үшін оларды QazTech бірыңғай платформасына кезең-кезеңімен көшіру басталды. Өткен жылдың соңында мемлекеттік ақпараттық жүйелердің толық түгендеуі аяқталды. Ескірген және бірін-бірі қайталайтын ақпараттық жүйелер оңтайландырылады, — деді Ж. Мәдиев Үкіметтің кеңейтілген отырысында.
Мысалы, аудит жүргізілген кезде Денсаулық сақтау министрлігінде 30-дан астам жүйе болған, олар оңтайландыру нәтижесінде 8 жүйеге дейін қысқартылып, QazTech платформасына көшіріледі.
— Биыл орталық мемлекеттік органдардың барлық ақпараттық жүйесінің 30 пайызын көшіру жоспарланып отыр. Киберқауіпсіздікке келсек, барлық қажетті талап қолданыстағы заңнамада бекітілген. Оларды сақтамағаны үшін жауапкершілікті күшейту жұмысы жалғасады, — деп толықтырды Ж. Мәдиев.
Бұған дейін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев елдегі ведомстволық ақпараттық жүйелерді QazTech бірыңғай платформасына көшіру жұмысы кімнің қаражатына жасалатынын сұраған еді.