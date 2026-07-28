Барселона метросындағы өрттен шамамен 140 адам зардап шекті
АСТАНА. KAZINFORM – Испандық Барселона метросында өрт шығып, салдарынан 136 жолаушы медициналық көмекке жүгінді, деп хабарлайды Ara.
Дүйсенбі күні кешке метро желілерінің бірінде жүріп келе жатқан пойыз жолда өрт шыққаны анықталғаннан кейін тоқтатылды.
Жолаушылар апаттық есіктерді өздері ашып, рельстерге түсіп, платформаға дейін шамамен 200 метр жүріп өтті. Платформадағы мамандар келген жолаушыларға көмек көрсетті.
Медицина қызметкерлері 136 адамды тексерді. Иіс тиіп уланған кейбір адамдарға оттегі маскалары берілді. Басқаларына үйлеріне қайтты, барлығы 39 адам қайтарылды. Зардап шеккен 39 адам әртүрлі аурухана мен жедел жәрдем орталықтарына жеткізілді.
Пойыз қатынасы сейсенбі күні қалпына келтірілді.
Бір нұсқа бойынша, өрт туннель қаптамасының құлап, тұтануынан болған.
Осыған дейін еуропадағы орман өрті салдарынан Франция дабыл қағып, Испания төтенше жағдай жариялағаны туралы жаздық.