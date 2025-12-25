Бас жоспардағы өзгеріс: Алматыда жаңа метро желілерінің жобасы таныстырылды
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматыда метро желісін қала сыртына — Алатау қаласына қарай ұзарту мүмкіндігі қарастырылып жатыр.
Алматыда қаланың 2040 жылға дейінгі Бас жоспарына өзгеріс енгізу бойынша қоғамдық талқылаулар өтіп жатыр. Онда «Алматыбасжоспар» ҒЗИ бас директоры Асхат Сәдуов мегаполистің көлік инфрақұрылымын дамыту жоспары туралы айтып берді.
Оның айтуынша, қолданыстағы метро желісі қызыл түспен белгіленген. Ол «Қалқаман» бекеті ашылған соң, алдағы уақытта «Барлық» базарына дейін ұзартылады. Сондай-ақ, «қызыл» желі екінші бағытта Алматы-1 теміржол вокзалына дейін жетуі мүмкін.
— Қазір біз «қызыл» желіні «Барлық» станциясына дейін жеткізуді және оны Алматы-1 теміржол вокзалына дейін ұзартуды талқылап жатырмыз, — деді ол.
Жобада көрсетілген деректерге сәйкес, «Райымбек батыр» бекетінен Алматы-1 теміржол вокзалына дейін метроның ұзындығы 7,7 км болмақ және 5 жаңа станция салынады.
Жаңадан салынатын метроның екіншісі көк түспен белгіленген. Оны алдымен, «Жібек жолы» бекетінен әуежайға дейін жеткізу жоспарланып отыр. Асхат Сәдуовтың сөзінше, әуежай әкімшілігі метро бекетін тікелей терминал алдындағы тұраққа орналастыруды ұсынған. Кейін «көк» метро желісі сақина тәріздес болып, қаланы айнала салынады.
— Екінші кезең — «Шығыс қақпасындағы» көлік хабымен байланыстыратын метроның «көк» тармағы. Бұл хабта Құлжа және Талғар трактілерінен, Бұқтырма, Үлкен Алматы айналма жолынан, Алатау трассасынан келетін адамдар келіп, осы жерден ауысып отырады. Ол полиорталықтың негізгі өзегіне айналады, — деп түсіндірді Асхат Сәдуов.
Жоба бойынша «Жібек жолы» бекеті мен әуежай арасындағы метро желісінің ұзындығы 14 км болады және оның бойында 8 бекет орналасады. Ал жалпы «көк» метро желісінің бойында 42 бекет салынбақ, ұзындығы — 76,6 км.
Асхат Сәдуов метроның үшінші «жасыл» желісі Алатау қаласынан келетін адамдарды қабылдап, солтүстік көлік торабымен байланысатынын атап өтті.
— «Жасыл» желіні Солтүстік айналма жолы («Барахолка») бойымен «Сайран» станциясына шығарамыз, — деді «Алматыбасжоспар» басшысы.
Бас жоспарға енгізілген түзетулерде «Барахолка» базарын Алатау қаласына көшіру қарастырылмаған. Оның орнына қолданыстағы сауда орталықтарын жаңғыртуға басымдық беріледі.
Жобаға сәйкес, «жасыл» желінің бойында 17 бекет орналасады және ұзындығы 28 км-ге жетеді. Одан бөлек бір метро желісінен екіншісіне ауысып отыратын 5 станция болады.
Еске салайық, бұған дейін Алматыда әуежайға дейін екінші метро желісін салу үшін 93 жер телімі алынатынын жазғанбыз.
Сондай-ақ Алматы метросы «Барахолка» арқылы Алатау қаласына дейін ұзаруы мүмкін екені хабарланды.