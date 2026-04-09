Батыс елдерінің көшбасшылары АҚШ пен Иран арасындағы атысты тоқтатуды құптады
АСТАНА. KAZINFORM - Еуропаның жетекші мемлекеттері, Канада және Еуропалық одақ басшылығы АҚШ пен Иран арасындағы екі апталық бітімге байланысты бірлескен мәлімдеме жасады, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Еуроодақтағы меншікті тілшісі.
Құжатқа Франция, Италия, Германия, Ұлыбритания, Канада, Нидерланд, Дания, Испания елдерінің басшылары, сондай-ақ Еурокомиссия мен Еуроодақ кеңесінің президенттері қол қойған. Мәлімдемеде дипломатиялық үдеріске нық қолдау білдірілген.
Құжат мәтінінде екі апталық атысты тоқтату жақын күндері соғысты толық әрі түпкілікті аяқтауға мүмкіндік беретін қадам ретінде бағаланған.
-Бұған тек дипломатиялық жолмен ғана қол жеткізуге болады, — делінген мәлімдемеде.
Батыс лидерлері келісімге қол жеткізуде Пәкістанның делдал ретіндегі ерекше рөлін атап өтті.
-Біз бүгін АҚШ пен Иран арасында жасалған екі апталық бітімді құптаймыз. Осы маңызды келісімге қол жеткізуге ықпал еткен Пәкістанға және барлық серіктестерге алғыс білдіреміз. Біз тараптарды келіссөздер арқылы мазмұнды реттеуге тезірек көшуге шақырамыз. Бұл Ирандағы бейбіт тұрғындарды қорғау және өңірдегі қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін шешуші мәнге ие. Сондай-ақ бұл жаһандық энергетикалық дағдарыстың алдын алуға мүмкіндік береді.
Біз бұл дипломатиялық күш-жігерді қолдаймыз. Осы мақсатта АҚШ және басқа да серіктестермен тығыз байланыстамыз. Барлық тараптарды, соның ішінде Ливанды да, атысты тоқтату режимін сақтауға шақырамыз. Біздің үкіметтер Ормуз бұғазы арқылы кеме қатынасының еркіндігін қамтамасыз етуге өз үлесін қосады, — деп көрсетілген құжатта.
Осыған дейін Трамптың Иранның энергетикалық инфрақұрылымына соққы жасауды екі аптаға шегергені туралы жаздық.