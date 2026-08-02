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    Батыс Қазақстан облысында ауыр санаттағы мал ұрлығы көбейді

    ОРАЛ. KAZINFORM — Батыс Қазақстан облысында биылғы алты айда 28 мал ұрлығы тіркелген.

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    Фото: Polisia.kz

    БҚО полиция департаментінің аса маңызды істер жөніндегі аға жедел уәкілі, полиция майоры Асылбек Биғазиевтің мәлім еткеніндей, соның ішінде 24-і немесе 85,7 пайызы бойынша мал еркін жайылымнан әкетілген. 

    Асылбек Мақсотұлының сөзіне қарағанда, қабылданып жатқан іс-шаралардың нәтижесінде мал ұрлығы өткен жылғыдан 3,4 пайызға төмендеді, ашылу деңгейі — 81,8 пайыз.
    Алайда ауыр санаттағы мал ұрлығы 54,5 пайызға (11-ден 17-ге) өсіп отыр. Мұның ашылу көрсеткіші бірқалыпты — 80 пайыз.

    — Қолды болған 191 малдың 50-і немесе 26,2 пайызы иелеріне қайтарылды. Статистикалық мәліметке сүйенетін болсақ, 2025 жылы жаз кезінде 18 мал ұрлығы тіркелсе, күз айларында 36-ға жеткен. Малдың еркін жайылымнан ұрлануы тұрғындардың немқұрайлылығын, үй жануарларының бағымсыз жүретінін көрсетеді, — дейді Асылбек Биғазиев. 

    Оның айтуынша, өткен жылдың қазан айында Казталов ауданында 4 адамнан құралған қылмыстық топ ұсталған еді. Олардың 65 бас мал ұрлығына қатысы бар екендігі анықталып, қылмыстық іс 7 эпизод бойынша сотта қаралып жатыр. 

    Сол секілді биылғы қаңтар айында Жаңақала ауданында 2 адамдық топтың 7 бас ірі қараны қорадан ұрлағаны белгілі болды. Бұлар 5 жылға шартты мерзімге сотталды. Наурыз айында Бөкей ордасы ауданында екі адамның 7 бас жылқыны қолды еткені анықталып, олар да 5 жыл шартты жазаға кесілді.

    Оған қоса Жаңақала ауданында 2 бас ірі қараны ұрлағаны үшін 4 адамнан тұратын топтың ісі сотта қаралып жатыр. 

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Қазақстанның батысында ірі есірткі арнасының жолы кесілгенін жазған едік. 

    Ұрлық Батыс Қазақстан облысы Қылмыс Мал ұрлығы Полиция
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
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