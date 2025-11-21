KZ
    20:21, 21 Қараша 2025 | GMT +5

    Батыс Қазақстан облысында көлік қозғалысына шектеу қойылды

    АСТАНА. KAZINFORM – ҚазАвтоЖол Батыс Қазақстан облысында көлік қозғалысы шектелгенін хабарлады.

    9 облыстағы автожолдардың 42 учаскесінде көлік қозғалысы шектелді
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    – 2025 жылғы 21 қараша сағат 20:00-де ауа райының бұзылуына байланысты «Атырау-Орал» автожолының 373-492 шақырым аралығындағы учаскесінде (Чапай ауылы - Орал қаласы) қоғамдық және жүк көліктердің қозғалысына шектеу қойылды, - делінген хабарламада.

    2025 жылғы 22 қараша сағат 08:00-де жолды ашу жоспарланған.

    1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады.

    Бұған дейін 21 қарашада еліміздегі қай жолдарда қозғалыс шектелгенін жазған едік.

     

