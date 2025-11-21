20:21, 21 Қараша 2025 | GMT +5
Батыс Қазақстан облысында көлік қозғалысына шектеу қойылды
АСТАНА. KAZINFORM – ҚазАвтоЖол Батыс Қазақстан облысында көлік қозғалысы шектелгенін хабарлады.
– 2025 жылғы 21 қараша сағат 20:00-де ауа райының бұзылуына байланысты «Атырау-Орал» автожолының 373-492 шақырым аралығындағы учаскесінде (Чапай ауылы - Орал қаласы) қоғамдық және жүк көліктердің қозғалысына шектеу қойылды, - делінген хабарламада.
2025 жылғы 22 қараша сағат 08:00-де жолды ашу жоспарланған.
1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады.
