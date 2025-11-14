Батыс Қазақстан облысында көлік қозғалысына шектеу қойылды
АСТАНА. KAZINFORM — Жол қозғалысына қойылған шектеуге ауа райының бұзылуы себеп болды, деп хабарлайды «ҚазАвтоЖол» ҰК баспасөз қызметі.
— 2025 жылғы 14 қараша сағат 19:30–да Батыс Қазақстан облысында ауа райының бұзылуына байланысты «Атырау-Орал» автожолының 372-492 шақырым аралығындағы учаскесінде (Чапай ауылынан Орал қаласына дейін) және «Ақтөбе — Орал — РФ шекарасы (Сырым ө/п)» автожолының 195-246 шақырым аралығындағы учаскесінде (РФ шекарасы Сырым ө/п — Орал қ. МАИ бекеті) қоғамдық және жүк көліктердің қозғалысына шектеу қойылады, — делінген хабарламада.
Жолды ашу 2025 жылғы 15 қараша сағат 08:00–де жоспарланған.
1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады.
Бұдан бұрын «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы еліміздегі ауа райының күрт нашарлағанына байланысты жүргізушілерге жолда абай болу керектігі жөнінде ескерту жасады.