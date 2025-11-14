KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    19:18, 14 Қараша 2025 | GMT +5

    Батыс Қазақстан облысында көлік қозғалысына шектеу қойылды

    АСТАНА. KAZINFORM — Жол қозғалысына қойылған шектеуге ауа райының бұзылуы себеп болды, деп хабарлайды «ҚазАвтоЖол» ҰК баспасөз қызметі.

    Ауа райына байланысты Ұлытау және Қостанай облыстарында жол жабылды
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    — 2025 жылғы 14 қараша сағат 19:30–да Батыс Қазақстан облысында ауа райының бұзылуына байланысты «Атырау-Орал» автожолының 372-492 шақырым аралығындағы учаскесінде (Чапай ауылынан Орал қаласына дейін) және «Ақтөбе — Орал — РФ шекарасы (Сырым ө/п)» автожолының 195-246 шақырым аралығындағы учаскесінде (РФ шекарасы Сырым ө/п — Орал қ. МАИ бекеті) қоғамдық және жүк көліктердің қозғалысына шектеу қойылады, — делінген хабарламада.

    Жолды ашу 2025 жылғы 15 қараша сағат 08:00–де жоспарланған.

    1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады.

    Бұдан бұрын «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы еліміздегі ауа райының күрт нашарлағанына байланысты жүргізушілерге жолда абай болу керектігі жөнінде ескерту жасады.

    Тегтер:
    ҚазАвтоЖол Аймақ Батыс Қазақстан облысы Ауа райы жүргізуші Жол
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар