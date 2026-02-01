KZ
    23:35, 01 Ақпан 2026 | GMT +5

    Батыс Қазақстан облысында көлік қозғалысына шектеу қойылды

    АСТАНА. KAZINFORM – Ауа райының қолайсыздығына байланысты 1 ақпан сағат 23:30-дан бастап Батыс Қазақстан облысында республикалық маңызы бар автожолдың бір бөлігінде көліктің барлық түрлері үшін қозғалыс уақытша шектелді.

    погода, боран, метель, дорога
    Фото: Ағыбай Аяпбргенов / Kazinform

    Шектеу «Атырау – Орал» автожолының 371-492 шақырым аралығында, яғни Орал қаласы мен Чапай ауылы арасындағы учаскеде енгізілді.

    - Жол қозғалысын 2 ақпан күні сағат 08:00-де қайта ашу жоспарланып отыр.

    Қосымша ақпаратты тәулік бойы 1403 байланыс орталығы арқылы алуға болады, - делінген ҚазАвтоЖол ақпаратында.

    Айта кетейік, ертең Қазақстанның 15 өңірінде күн райы бұзылатыны хабарланды.

