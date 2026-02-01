23:35, 01 Ақпан 2026 | GMT +5
Батыс Қазақстан облысында көлік қозғалысына шектеу қойылды
АСТАНА. KAZINFORM – Ауа райының қолайсыздығына байланысты 1 ақпан сағат 23:30-дан бастап Батыс Қазақстан облысында республикалық маңызы бар автожолдың бір бөлігінде көліктің барлық түрлері үшін қозғалыс уақытша шектелді.
Шектеу «Атырау – Орал» автожолының 371-492 шақырым аралығында, яғни Орал қаласы мен Чапай ауылы арасындағы учаскеде енгізілді.
- Жол қозғалысын 2 ақпан күні сағат 08:00-де қайта ашу жоспарланып отыр.
Қосымша ақпаратты тәулік бойы 1403 байланыс орталығы арқылы алуға болады, - делінген ҚазАвтоЖол ақпаратында.
Айта кетейік, ертең Қазақстанның 15 өңірінде күн райы бұзылатыны хабарланды.