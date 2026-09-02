Батыс Қазақстан облысында орман өрті тіркелді
АСТАНА. KAZINFORM — 2026 жылғы 2 қыркүйекте Қазақстанның мемлекеттік орман қоры аумағында бір орман өрті тіркелді. Өрт Батыс Қазақстан облысында болған, деп хабарлайды Экология және табиғи ресурстар министрлігінің баспасөз қызметі.
Қазіргі уақытта өрт толық сөндірілді. Оны ауыздықтауға орман шаруашылығының 6 қызметкері, Төтенше жағдайлар қызметінің 10 маманы және «Қазавиаорманқорғау» РМҚК қызметкерлері жұмылдырылды.
— Қазір өрттің қайта тұтануына жол бермеу және жағдайды бақылауда ұстау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Өрттің шығу себебі анықталуда, — делінген министрлік таратқан ақпаратта.
Мамандар өрт қаупі кезеңінде табиғат аясында демалатын азаматтарды өрт қауіпсіздігі талаптарын қатаң сақтауға шақырды.
Бұған дейін Ақтөбеде қоқыс полигонынан өрт шыққанын жазғанбыз.