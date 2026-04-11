    16:15, 11 Сәуір 2026 | GMT +5

    Батыс Қазақстан облысында Жайық өзенінің ағысы бәсеңдеді

    ОРАЛ. KAZINFORM – Батыс Қазақстан облысында кейінгі тәулікте Жайық өзеніндегі су деңгейі сәл-пәл көтерілгені байқалады.

    Фото: Ғайсағали Сейтақ

    «Қазгидромет» РМК БҚО филиалының директоры Тілеген Шапановтың мәлім еткеніндей, трансшекаралық өзендегі су деңгейі Ресейдің Орынбор қаласында бір тәулікте 7 (425 см), Елек ауданы тұсында 2 (493 см) сантиметрге төмендеген.

    Оның сөзіне қарағанда, Батыс Қазақстан облысы Бөрлі ауданы Жарсуат ауылындағы гидробекетте су деңгейі кейінгі тәулікте өзгермеген (494 см). 

    – Жайықтағы су деңгейі Бәйтерек ауданы Январцевте 436 (+2, қауіпті шегі – 1 мың см), Орал қаласында 358 (+4, 850 см), Көшімде 371 (-1), Ақжайық ауданы Мерген ауылында 554 (+3), Тайпақта 326 (+6) сантиметрді көрсетті. Басқа өзендердің арыны қайтты. Орынбор облысындағы Иреклі қоймасынан Жайыққа бұрынғыша секундына 15 текше метр су жіберіліп жатыр, - деді Т. Шапанов. 

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Иреклі қоймасынан Жайыққа жіберілетін су көлемі 15 текше метрге дейін азайтылғанын жазған болатынбыз. 

