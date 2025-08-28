Батыс Қазақстанда 10 адам жатыр мойны обырынан көз жұмды
ОРАЛ. KAZINFORM — Батыс Қазақстан облысында 690 әйел жатыр мойны обырымен есепте тұр.
БҚО денсаулық сақтау басқармасының бас маманы Жұлдыз Кәрімованың мәлім еткеніндей, соның ішінде өткен жылы – 56, биыл 30 әйелдің аталмыш дертке шалдыққаны тіркелді.
- Биыл жыл басынан бері 10 адам жатыр мойны обырынан қайтыс болды. Өткен жылдың қыркүйек айынан бастап жатыр мойны обырының алдын алу үшін адам папилломасы вирусына қарсы қыздардың егіліп жатқаны мәлім, - деді Ж.Кәрімова.
Басқарма басшысының орынбасары Айнаш Ғұбайдуллина ата-аналар арасында екпе алудың маңыздылығын түсінбеушілердің бар екенін жасырмады.
- Бұл ата-аналардың өз жауапкершілігін жете сезінбейтінін көрсетеді. Екіншіден, әлеуметтік желідегі теріс ақпараттардың жетегінде кетеді. Жақында ауданда жұмыс сапарымен болған кезде шағын ғана ауылда оншақты қыз баланың екпе алмағаны анықталды. Өкінішке қарай, екпеден бас тартқан ата-аналар арасында көзі ашық, білімді дейтін мұғалімдер де бар. Акушер-гинекологтар ауылды беделді адамдарымен бірге түсіндіру іс-шараларын жүргізіп жатқанына қарамастан, осындай мысалдар кездесіп отыр. Алдағы уақытта мұндай жұмыстар жалғасады, - деді А.Ғұбайдуллина.
БҚО санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының орынбасары Нұрлыбек Мұстаевтың нақтылауынша, облыс бойынша 11-13 жастағы 5 309 қыз бала адам папилломасы вирусына қарсы егілді. Соның ішінде 2 637-сі – 2024 жылы, 2 672-сі биыл вакцинациялаудан өткізілді.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын БҚО-да 5 100 қыз баланың жатыр мойны обырына қарсы егілгенін жазған едік.