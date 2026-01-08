KZ
    06:46, 08 Қаңтар 2026

    Батыс Қазақстанда 130 жасөспірім полицияға жеткізілді

    ОРАЛ. KAZINFORM — Кәмелетке толмағандардың құқық бұзушылықтарының алдын алу, олардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау мақсатында БҚО аумағында 29 желтоқсан – 7 қаңтар аралығында «Демалыс» жедел-алдын алу іс-шарасы өткізілді.

    Полиция, жасөспірім
    Фото: Алтынай Сағындықова/Kazinform

    БҚО полиция департаментінің баспасөз қызметі хабарлағандай, осы мерзімде 130 жасөспірім ішкі істер органдарына жеткізілген. 

    Соның ішінде 126-сы әкімшілік құқық бұзушылық әрекеттерге барған. Төртеуі қараусыз және бейберекет жүрген. Кәмелетке толмағандардың үшеуі бейімдеу орталығына орналастырылды.

    — Іс-шара барысында барлығы 205 әкімшілік құқық бұзушылық анықталды. Соның 15-і ата-аналардың немесе заңды өкілдердің тәрбиелік міндеттерін орындамауы болса, 8 жасөспірім түнгі уақытта ойын-сауық орындарында қыдырған. 5 адам алкоголь өнімдерін сату талаптарын бұзған. Екеуі алкогольдік ішімдіктерді ішкен немесе қоғамдық орындарда мас болған. 176 жасөспірім түнгі уақытта заңды өкілсіз немесе тұрғынжайдан тыс жерде жүрген. Әлеуметтік жағдайы нашар 5 отбасы профилактикалық есепке қойылды. Бұрын осындай есепте тұрған 235 отбасы және тізімдік есептегі 155 кәмелетке толмаған тексерілді, — деп хабарлады ведомстводан.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын БҚО-да жаңажылдық мерекелерге қатысты 362 нысан есепке алынғанын жазған едік.

