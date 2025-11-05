KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    08:59, 05 Қараша 2025 | GMT +5

    Батыс Қазақстанда 16 мыңға жуық адам ЖРВИ-мен сырқаттанды

    ОРАЛ. KAZINFORM — Батыс Қазақстан облысында жіті респираторлық вирустық инфекциялар (ЖРВИ) мен тұмаумен сырқаттанушылыққа байланысты жаңа 2025-2026 жылғы эпидемиологиялық маусым биылғы 1 қазаннан басталды.

    Батыс Қазақстанда ЖРВИ-ге шалдыққандар саны 86 мыңнан асты
    Фото: Kazinform

    БҚО санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының орынбасары Нұрлыбек Мұстаевтың мәлім еткеніндей, содан бері бір айдан астам уақыт ішінде 15 973 адамның ЖРВИ-мен ауырғаны тіркелді. Соның 8 245-і – 14 жасқа дейінгі балалар.

    Оның сөзіне қарағанда, сонымен қатар Орал қаласында бір адамның тұмауға (А/(H3N2) типті вирусы) шалдыққаны анықталды.

    - Эпидемиологиялық және зертханалық мәліметтерді ескере отырып, 2025-2026 жылғы эпидемиялық маусымға орай Ресей Федерациясында өндірілген тұмауға қарсы «Гриппол+» вакцинасының 60 мың дозасы сатып алынып, толығымен жасалды. Тұмауға қарсы егу амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін барлық медициналық мекемеде 25 қыркүйектен басталған болатын. Алдымен тәуекел тобына жататын адамдар екпе алды. Биыл тұмауға қарсы ақылы түрде вакцинация жүргізілген жоқ, - деді Н.Мұстаев.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Батыс Қазақстанда 49 мыңға жуық адамның тұмауға қарсы екпе алғанын жазған едік.

    Сондай-ақ дәрігер балаларды вакцинациядан дер кезінде өткізудің маңызы зор екендігін айтты.

    Тегтер:
    Батыс Қазақстан облысы Тұмау Қоғам ЖРВИ Денсаулық
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
    Автор
    Соңғы жаңалықтар