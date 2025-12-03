Батыс Қазақстанда 258 кг астам есірткі заңсыз айналымнан алынды
ОРАЛ. KAZINFORM – Батыс Қазақстан облысында жыл басынан бері есірткіге қатысты 249 құқықбұзушылық анықталды.
БҚО полиция департаменті бастығының бірінші орынбасары, полиция полковнигі Абылайхан Серіковтің өңірлік коммуникациялар қызметі алаңында өткен брифингте мәлім еткеніндей, соның 93-і – есірткі қылмысы. 156-сы – есірткімен байланысты қылмыстық теріс қылықтар.
Абылайхан Серікұлының сөзіне қарағанда, 258 килодан астам есірткі заттары заңсыз айналымнан алынып, тәркіленді. Бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда, екі есеге көбейіп отыр.
Telegram мессенджері арқылы белсенді түрде есірткі таратқан 3 интернет-дүкеннің заңсыз қызметі тоқтатылды.
- Қала аумағында интернет-ресурстар арқылы есірткі таратумен айналысқан алты адамнан құралған ұйымдасқан қылмыстық топ әшкереленіп, оның барлық қатысушылары ұсталды. 1709 интернет-сайт бұғатталды, есірткі тарату белгілері бойынша 16 мың 203 банк шоты анықталды. Сот шешімімен 52 млн 634,104 мың теңге көлеміндегі ақшалай қаражатқа тыйым салынды. Облыс аумағында 10 фитозертхана анықталды. Олар шетелден сора тұқымдарын заңсыз жеткізіп, өсімдіктерді өсіруге арналған желдеткіш жүйелері мен арнайы жарықтандыру құралдарымен жабдықталған бөлмелер ұйымдастырған. Алынған өнім одан әрі өткізуге бағытталған, - деді А.Серіков.
Оның айтуынша, жыл басынан бері есірткімен байланысты құқықбұзушылыққа барғаны үшін 254 адам ұсталды. Соның 26-сы жасырын салушы, бұлардың 14-і синтетикалық есірткі таратумен айналысқан, олардың арасында 3 жасөспірім бар.
