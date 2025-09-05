Батыс Қазақстанда 400 тонна пішен өртеніп кетті
ОРАЛ. KAZINFORM — Батыс Қазақстан облысы Сырым ауданы Алғабас ауылында болған өрт оқиғасы туралы әлеуметтік желіде бейнежазба жарияланды.
Ауыл тұрғынының сөзіне қарағанда, үш сағат бойы күткенімен, өрт сөндірушілер келмеген.
— Ауылдарда өртке қарсы ешқандай дайындық жоқ. Өзіміз алысқанымызбен, ештеңе шығара алмадық. 1 500 рулон пішен, 3 базамыз өртеніп кетті, — дейді Алғабас ауылының тұрғыны.
БҚО ТЖ департаменті баспасөз қызметінің нақтылауынша, Алғабас ауылында екі мекенжай бойынша өрт болып жатқаны жөнінде 2 қыркүйек күні сағат 04.49-да хабар түскен.
Абылай хан көшесі 5/1-мекенжайында 240 шаршы метр қора-қопсыға қоса 1 500 рулон шөп (375 тонна), 10 тонна ірі мал азығы және 4 тонна дизельді отын жанып кеткен.
Оған қоса Абылай хан көшесі 5/2-мекенжайында 240 шаршы метр қора-қопсы, 100 рулон пішен (25 тонна) отқа оранды.
— Өрт 3 қыркүйек күні сағат 02.41-де оқшауланып, сағат 06.10-да сөндірілді. Зардап шеккендер жоқ. Қазіргі кезде өрттің шығу себебі, келтірілген шығын анықталу үстінде, — деп хабарлады ведомстводан.
