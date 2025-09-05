KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    03:44, 05 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Батыс Қазақстанда 400 тонна пішен өртеніп кетті

    ОРАЛ. KAZINFORM — Батыс Қазақстан облысы Сырым ауданы Алғабас ауылында болған өрт оқиғасы туралы әлеуметтік желіде бейнежазба жарияланды.

    қоқыс полигоны
    Фото: ТЖМ

    Ауыл тұрғынының сөзіне қарағанда, үш сағат бойы күткенімен, өрт сөндірушілер келмеген.

    — Ауылдарда өртке қарсы ешқандай дайындық жоқ. Өзіміз алысқанымызбен, ештеңе шығара алмадық. 1 500 рулон пішен, 3 базамыз өртеніп кетті, — дейді Алғабас ауылының тұрғыны.

    БҚО ТЖ департаменті баспасөз қызметінің нақтылауынша, Алғабас ауылында екі мекенжай бойынша өрт болып жатқаны жөнінде 2 қыркүйек күні сағат 04.49-да хабар түскен.

    Абылай хан көшесі 5/1-мекенжайында 240 шаршы метр қора-қопсыға қоса 1 500 рулон шөп (375 тонна), 10 тонна ірі мал азығы және 4 тонна дизельді отын жанып кеткен. 

    Оған қоса Абылай хан көшесі 5/2-мекенжайында 240 шаршы метр қора-қопсы, 100 рулон пішен (25 тонна) отқа оранды. 

    — Өрт 3 қыркүйек күні сағат 02.41-де оқшауланып, сағат 06.10-да сөндірілді. Зардап шеккендер жоқ. Қазіргі кезде өрттің шығу себебі, келтірілген шығын анықталу үстінде, — деп хабарлады ведомстводан.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Батыс Қазақстанда 465 өрт оқиғасының тең жартысынан астамы тұрғын үйде тіркеліп отырғанын жазған едік. 

    Оқиға Жемшөп Аймақ Батыс Қазақстан облысы Өрт
