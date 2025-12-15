KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    01:33, 15 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Батыс Қазақстанда 51 мектеп қашықтан оқуға көшеді

    ОРАЛ. KAZINFORM — Батыс Қазақстан облысында қолайсыз ауа райына байланысты 15 желтоқсан күні қай мектептердің қашықтан оқуға көшірілетіні белгілі болды.

    дистанционное обучение қашықтан оқыту школьники уроки оқушы сабақ
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    БҚО әкімдігінен мәлім еткеніндей, өңірде дүйсенбі күні барлығы 51 мектепте оқушылар онлайн білім алады.

    Бұлардың ең көбі Бөрлі ауданында, мұнда 24 мектепте 10 007 оқушы бар. Сондай-ақ Жәнібек ауданында 14 мектеп (2 442 оқушы), Бөкей ордасында 12 мектеп (738) осындай жүйеге көшірілді. Ақжайық ауданында 1 мектеп (5 шәкірт).

    — Казталов ауданының 35 мектебінде (5 300 оқушы) сабақ 20 желтоқсанға ауыстырылды. Бәйтерек, Жаңақала, Қаратөбе, Сырым, Тасқала, Теректі, Шыңғырлау аудандарында және Орал қаласында білім беру ұйымдары штаттық режимде жұмыс істейді, — деп хабарлады ведомстводан.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын БҚО-да 16 мыңнан астам абоненттің электр жарығынсыз қалғанын жазған едік.

    Сондай-ақ БҚО-да су мұнарасы құлап, бір адам жоғалып кетті.

    БҚО-да үш қабатты жатақхананың шатыры ұшты.

    Тегтер:
    Аймақ Білім Мектеп Батыс Қазақстан облысы Ауа райы Қашықтан оқыту
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
    Автор
    Соңғы жаңалықтар