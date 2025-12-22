KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    20:52, 22 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Батыс Қазақстанда ауа райының бұзылуына байланысты жолдар жабылды

    АСТАНА. KAZINFORM — «ҚазАвтоЖол» ҰК Батыс Қазақстан облысында көлік қозғалысына шектеу қою туралы шұғыл хабарлама жасады.

    Ауа райына байланысты Жамбыл және Абай облыстарында жол жабылды
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

    2025 жылғы 22 желтоқсан сағат 20:00–де ауа райының бұзылуына байланысты келесі автожолдарда жүк және қоғамдық көлік түрлері қозғалысына шектеу қойылды: 

    — «Ақтөбе- Орал- РФ шекарасы» автожолының 195-246 шақырым аралығындағы ЖП постынан — Сырым бақылау пунктіне дейін; 

    — «Ақтөбе- Орал- РФ шекарасы» автожолының 273-393 шақырым аралығындағы Жымпиты ауылынан Барбастау ауылына дейін.

    — «Атырау- Орал» автожолының 373-492 шақырым аралығындағы Чапаев ауылынан Орал қаласына дейін.

    Сонымен қатар сағат 21:00–де ауа райының нашарлауына байланысты республикалық маңызы бар «Орал-Тасқала-РФ шек.» 4-104 шақырым аралығы (Орал қаласынан РФ шекарасына дейін) барлық көлік түрлерінің қозғалысына шектеу енгізіледі. 

    — Жолды 2025 жылғы 23 желтоқсан сағат 08:00–де ашу жоспарланған. 1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады, — делінген хабарламада.

    Бұдан бұрын елімізде 250 шақырым автожол анықталған ақауларға байланысты уақытша тегін болатыны айтылды.

    Тегтер:
    ҚазАвтоЖол Аймақ Батыс Қазақстан облысы Ауа райы Жол Көлік
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар