Батыс Қазақстанда қос қабатты жатақхананың құлағалы тұрғаны рас па
ОРАЛ. KAZINFORM — Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданы орталығы Чапаев ауылында қос қабатты жатақхананың құлағалы тұрғаны жөнінде әлеуметтік желіде бейнежазба жарияланды.
Қоғам белсендісі Алмагүл Иқсанованың мәлім еткеніндей, аталмыш үйде көпбалалы отбасылар, жалғыз ілікті адамдар аса қауіпті жағдайда тұрып жатыр.
— Қос қабатты ғимараттың қабырғалары опырылып құлағалы тұр. Адамдар үйінді астында қалуы мүмкін. Жатақхананың іші де сондай, қабырғасы теңселіп тұр. Жертөледен сасық иіс шығады, антисанитария. Тұрғындарға нақты көмек керек. Егер бұл мәселе шешілмесе, көпбалалы отбасылармен бірге басқа да қадамдарға баруға мәжбүр боламын, — дейді А.Иқсанова.
Тұрғындардың сөзіне қарағанда, бәрі құлап жатыр, пәтерлерді жөндеу мүмкін емес, төбеден тамшы ағады. Үйге газ тартылмаған. Жертөледен жыланға дейін шыққан.
— Апатты үй деп тану үшін техникалық қорытынды жасауға 500 мың теңге жинап беруіміз керек. Біздің ондай қаржымыз жоқ, — дейді тұрғындар.
Осыған орай Kazinform тілшісі Ақжайық ауданы әкімдігіне арнайы сауал жолдаған еді.
Ақжайық ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінен түскен мәліметке қарағанда, Чапаев ауылындағы Достық көшесі, № 10-мекенжайында орналасқан аталмыш тұрғын үй 1978 жылы салынған және бастапқыда 25 пәтерлік жатақхана болған.
Бүгінгі таңда үйде 5 отбасы тұрады, қалған үй-жайлар бос (біріктірілген). Бөлмелердің бір бөлігін тұрғындар сатып алып, жеке тұрғын үй-жайларға біріктірген. 2022-2023 жылдары осы үйді жөндеу (жаңғырту) үшін комиссиялық тексеру жүргізілді. Тексеру барысында үйдің жөндеуге келмейтіндігі және оны апатты деп тану қажет екендігі анықталды. Өйткені кейбір жерлерде пәтер иелері үйдің құрылымдық элементтерін (негізгі қабырғаларын) бұзған.
— Осы жағдай бойынша үйді апатты деп тану туралы техникалық қорытынды беру үшін осы жұмыс түрлерін лицензиясы бар жеке тәуелсіз сараптама ұйымдары жүргізетіні туралы тұрғындарға түсіндірілді. Алайда сараптамалық ұйымдарда бұл қызмет ақылы болғандықтан, тұрғындар тарапынан ешқандай шаралар қабылданған жоқ. Сараптама ұйымдарының барлық байланыс деректері тұрғындарға берілді. Чапаев ауылында халықтың әлеуметтік осал топтары санаты бойынша 172 азамат тұрғын үй кезегінде тұр. Ал ауданда 34 азаматтың жалғыз тұрғын үйі апатты деп танылған. Тұрғын үйді бөлу тәртібі «Отбасы банк» АҚ арқылы кезектілік тәртібімен жүргізіледі, — делінген ресми жауапта.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Оралда тасқын кезінде жарамсыз күйге түскен 700 саяжай үйі бұзылмай қалып отырғанын жазған болатынбыз.