Батыс Қазақстанда ормандағы өртті сөндіруге тікұшақ тартылды
ОРАЛ. KAZINFORM — Батыс Қазақстан облысы Бәйтерек ауданы Байқоныс ауылы тұсында орман отқа оранды.
БҚО ТЖ департаментінің баспасөз қызметінен мәлім еткеніндей, оқиға 26 шілде күні Январцев орман және жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі коммуналдық мемлекеттік мекемесі аумағында болды.
Оқиға орнына ТЖД күш-құралдары дереу жіберілді. «Тілсіз жауды» ауыздықтау қатты түтін мен күшті желге байланысты күрделенді.
Тұрғындар қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында құтқарушылар орман шаруашылығы мекемесі қызметкерлерімен бірге Жайық өзені жағалауынан 7 жеңіл автокөлікті қауіпсіз жерге шығарды. Онда 24 демалушы болды, соның ішінде жетеуі – балалар.
- Барлық қызметтердің бірлескен іс-қимылы нәтижесінде шамамен 16,9 гектардағы өрт толықтай сөндірілді. Оған ТЖД және орман шаруашылығы күштері, ҚР ТЖМ 20982-әскери бөлімі 2-құтқару батальоны, ерікті өртке қарсы құрылымдар, сондай-ақ «Қазорманқорғау» тікұшағы тартылды. Ыстық ауа райы және құрғақшылыққа байланысты ТЖ департаменті тұрғындар мен қонақтарға өрт қауіпсіздігі талаптарын қатаң сақтау керектігін еске салады, - деп хабарлады ведомстводан.
Тұрғындардың айтуынша, бүгін Зачаган кентінде қатты тұрмыстық қалдықтар полигоны жақта қалың түтін қаладан көрініп тұр.
Күннің ыстығы мен күшті желге байланысты Орал қаласының кейбір аудандарында электр жарығы да әлсін-әлсін өшіп тұр.
Орал қаласы әкімдігінің мәліметіне қарағанда, бүгін 800-дей абонент электр жарығынсыз қалды. Апатты қалпына келтіру жұмыстары жүргізіліп жатыр.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Батыс Қазақстанда сегіз жағажай қауіпсіздік талаптарына сай келмей тұрғанын жазған едік.