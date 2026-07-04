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    Батыс Қазақстанда жол апатынан екі полиция қызметкері көз жұмды

    ОРАЛ. KAZINFORM - Батыс Қазақстан облысы Тасқала ауданында қызметтік міндетін атқару кезінде қос бірдей полиция қызметкері қаза тапты.

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    Фото: ІІМ

    БҚО полиция департаментінің баспасөз қызметінен мәлім еткеніндей, жол-көлік оқиғасы 3 шілде күні болды.

    Жол апаты салдарынан Тасқала ауданы полиция бөлімінің екі қызметкері көз жұмды.
    Аталмыш дерек бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Оқиғаның барлық мән-жайын анықтауға бағытталған кешенді тергеу және жедел іздестіру іс-шаралары жүргізілуде.

    - БҚО полиция департаменті және ішкі істер органдарының барлық жеке құрамы полиция майоры Абзал Үмбетқалиев пен полиция аға сержанты Нұрғали Әдиетовтің тума-туысқандарына қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады, - деп хабарлады ведомстводан.

    ҚР Ішкі істер министрі Ержан Сәденов те Instagram әлеуметтік желісіндегі жеке парақшасында қос полиция қызметкерінің туған-туыстарына көңіл айтты.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Оралда 12 жастағы қыздың ауруханада көз жұмуына байланысты тексеру жүргізіліп жатқанын жазған едік.

    Батыс Қазақстан облысы Полиция Жол апаты
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
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