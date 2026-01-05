KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    14:38, 05 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Батыста күн жылып, шығыс пен солтүстікте аяз болады

    АСТАНА. KAZINFORM – 6–8 қаңтар аралығында Қазақстан аумағына солтүстік-батыс бағыттан циклон ығыса отырып, жауын-шашынның кезекті толқынын алып келеді.

    снег, лавочка, зима, қар, қыс
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Республикасының батысында жауын-шашын жаңбыр және қар түрінде болжанады, көктайғақ болуы мүмкін. Елдің солтүстігінде, шығысында және орталығында қар жауып, бұрқасын соғады. Қазақстанның оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында антициклон ықпалымен жауын-шашынсыз ауа райы болады.

    Республика бойынша тұман түсіп, жел күшейеді. 

    Ауа температурасының жоғарылауы батыс өңірлерде байқалады: түнде 5–16° аяздан 0–8° аязға дейін, күндіз 10° аяз – 3° жылыдан 3° аяз – 8° жылыға дейін көтеріледі.
    Солтүстікте, шығыста және орталықта ауа температурасы төмендейді: түнде 3–16° аяздан 10–25° аязға дейін, күндіз 1–11° аяздан 5–15° аязға дейін.

    Оңтүстікте және оңтүстік-шығыста ауа температурасы айтарлықтай өзгермейді: түнде 1–16° аяз, күндіз 0–10° жылы, таулы аймақтарда түнде 0–10° аяз сақталады. 

    Айта кетелік бүгін республика жолдарындағы ахуал жайлы жазған едік

    Тегтер:
    Қазгидромет Ауа райы Боран Аяз
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар