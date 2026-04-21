    14:15, 21 Сәуір 2026 | GMT +5

    Баян-Өлгейде Қазақстан консулдығы ашылады

    АСТАНА. KAZINFORM — Моңғолияның Баян-Өлгей аймағында Қазақстан консулдығы ашылады. Бұл туралы Ақордада Моңғолия Президенті Ухнаагийн Хурэлсүхпен келіссөздерден кейінгі бірлескен мәлімдеме барысында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев айтты. 

    Фото: Ақорда

    — Біз екіжақты қарым-қатынастың барлық бағыты бойынша мазмұнды әрі нәтижелі келіссөздер жүргіздік. Саяси-экономикалық, мәдени-гуманитарлық және өзге де саладағы ықпалдастығымызды одан ары арттыруға келістік. Атап айтқанда, біз Моңғолияның Баян-Өлгей аймағында Қазақстанның консулдық мекемесін ашу туралы өзара келісімге келдік, — деді Президент.

    Мемлекет басшысының пайымынша, мұны шын мәнінде бауырлас әрі тарихы тамырлас елдеріміздің арасындағы стратегиялық серіктестік рухына сай келетін маңызды қадам деп айтуға толық негіз бар.

    — Сондай-ақ бұл моңғол елінің қазақ халқына деген ізгі ниеті мен шынайы достық көңілінің айқын көрінісі екені сөзсіз. Біз бұл шешімді жоғары бағалаймыз. Осы орайда Президент Хурэлсүх мырзаға зор алғысымды айтқым келеді, — деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

    Бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев Ақордада Моңғолия Президентін қарсы алғанын жазған едік

    Марлан Жиембай
