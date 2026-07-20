«Баянауыл» ұлттық табиғи паркінде өрт шықты
АСТАНА. KAZINFORM – 2026 жылғы 20 шілде күні сағат 09:23-та «Баянауыл» мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің Жасыбай бөлімшесі аумағындағы 21-орам, 31-бөлімде өрт ошағы анықталды.
Өрттің ауданы 0,003 гектар.
Өртті сөндіруге «Баянауыл» МҰТП орман күзеті қызметінің күштері мен құралдары, «Қазавиорманқорғау» РМКҚ, жұмылдырылды.
20 шілде күні сағат 10:54 өрттің таралуы оқшауланды.
Қазіргі уақытта толық сөндіру және өрт орнын бақылау жұмыстары жүргізіліп жатыр.
Айта кетелік «Семей орманы» резерватындағы орман өрті оқшауланған еді.