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    «Баянауыл» ұлттық табиғи паркінде өрт шықты

    АСТАНА. KAZINFORM – 2026 жылғы 20 шілде күні сағат 09:23-та «Баянауыл» мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің Жасыбай бөлімшесі аумағындағы 21-орам, 31-бөлімде өрт ошағы анықталды. 

    «Баянауыл» ұлттық табиғи паркінде өрт шықты
    Фото: видеодан алынған скрин

    Өрттің ауданы 0,003 гектар.

    Өртті сөндіруге «Баянауыл» МҰТП орман күзеті қызметінің күштері мен құралдары, «Қазавиорманқорғау» РМКҚ, жұмылдырылды.

    20 шілде күні сағат 10:54 өрттің таралуы оқшауланды.

    Қазіргі уақытта толық сөндіру және өрт орнын бақылау жұмыстары жүргізіліп жатыр. 

    Айта кетелік «Семей орманы» резерватындағы орман өрті оқшауланған еді

    Баянауыл Өрт Орман
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
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