Байдарка мен каноэде есуден Азия чемпионаты: Қазақстандықтар еншісінде 5 «алтын»
Алтын медаль. Әйелдер, төрттік байдарка (1000м):
Токарницкая Татьяна, Подойникова Ирина, Сергеева Наталья, Березовская Анастасия.
Алтын медаль. Ерлер, екілік байдарка (1000м):
Тубаев Кирилл, Емельянов Александр
Алтын медаль. Әйелдер, екілік байдарка (1000м):
Токарницкая Татьяна, Шмелева Ольга
Алтын медаль. Ерлер, төрттік каноэ (1000м):
Әлмағанбетов Әнуар, Емельянов Сергей, Медетов Мерей, Емельянов Тимофей
Алтын медаль. Әйелдер, төрттік каноэ (1000м):
Тыныбекова Гүлжайна, Корыткина Дарья, Кисилева Ульяна, Сурмина Ольга.
Күміс медаль. Ерлер, екілік каноэ (1000м):
Емельянов Сергей, Емельянов Тимофей
Қола медаль. Каноэ, юниор (1000м)
Романова Виктория
Қола медаль. Ерлер, төрттік байдарка (1000м):
Терещенко Артем, Емельянов Александр, Ряшенцев Игорь, Тубаев Кирилл.
Қола медаль. Әйелдер, байдарка (1000м):
Петрова Дарья
Қола медаль. Әйелдер, каноэ (1000м):
Тыныбекова Гүлжайна.
Еске салайық, бұған дейін Александр Емельянов пен Кирилл Тубаев 1000 метр қашықтыққа қос байдаркамен есуден алтын медаль жеңіп алғанын жазған болатынбыз.