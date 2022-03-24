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    20:16, 24 Наурыз 2022 | GMT +6

    Байдарка мен каноэде есуден Азия чемпионаты: Қазақстандықтар еншісінде 5 «алтын»

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    БАНГКОК. ҚазАқпарат - Таиландта байдарка мен каноэде есуден Азия чемпионаты өтіп жатыр. Бүгін қазақстандық спортшылар ел қоржынына барлығы 10 медаль салды, деп хабарлайды ҚазАқпарат Olympic.kz сайтына сілтеме жасап.

    Алтын медаль. Әйелдер, төрттік байдарка (1000м):

    Токарницкая Татьяна, Подойникова Ирина, Сергеева Наталья, Березовская Анастасия.

    Алтын медаль. Ерлер, екілік байдарка (1000м):

    Тубаев Кирилл, Емельянов Александр

    Алтын медаль. Әйелдер, екілік байдарка (1000м):

    Токарницкая Татьяна, Шмелева Ольга

    Алтын медаль. Ерлер, төрттік каноэ (1000м):

    Әлмағанбетов Әнуар, Емельянов Сергей, Медетов Мерей, Емельянов Тимофей

    Алтын медаль. Әйелдер, төрттік каноэ (1000м):

    Тыныбекова Гүлжайна, Корыткина Дарья, Кисилева Ульяна, Сурмина Ольга.

    Күміс медаль. Ерлер, екілік каноэ (1000м):

    Емельянов Сергей, Емельянов Тимофей

    Қола медаль. Каноэ, юниор (1000м)

    Романова Виктория

    Қола медаль. Ерлер, төрттік байдарка (1000м):

    Терещенко Артем, Емельянов Александр, Ряшенцев Игорь, Тубаев Кирилл.

    Қола медаль. Әйелдер, байдарка (1000м):

    Петрова Дарья

    Қола медаль. Әйелдер, каноэ (1000м):

    Тыныбекова Гүлжайна.

    Еске салайық, бұған дейін Александр Емельянов пен Кирилл Тубаев 1000 метр қашықтыққа қос байдаркамен есуден алтын медаль жеңіп алғанын жазған болатынбыз.


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