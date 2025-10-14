KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    16:32, 14 Қазан 2025 | GMT +5

    Байден Газа секторында бейбітшілік орнатуға күш салғаны үшін Трамптың мақтауын асырды

    АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ-тың бұрынғы президенті Джо Байден Ақ үйдің қазіргі басшысы Дональд Трамптың Газа секторында бейбітшілік орнату жолындағы күш-жігерін жоғары бағалады. 

    Байден Газа секторында бейбітшілік орнатуға күш салғаны үшін Трамптың мақтауын асырды
    Фото: Kazinform

    — Соңғы 20 аман қалған тұтқын үшін, олар адам сенгісіз тозақты бастан өткеріп, ақыры өз отбасыларымен және жақындарымен қайта қауышқанына, сондай-ақ өлшеусіз зардап шеккен Газа тұрғындары үшін — олар енді өмірлеріне қайта оралуға мүмкіндік алатынына — мен шын жүректен ризамын және қуаныштымын, — деп жазды Байден X парақшасында, — деп жазды Байден Х-тегі парақшасында. 

    Бұрынғы президент атап өткендей, оның әкімшілігі де кепілге алынғандарды үйлеріне қайтару, палестиналық бейбіт тұрғындарға көмек көрсету және соғысты тоқтату үшін аянбай еңбек етті.

    — Мен президент Трамп пен оның командасының атысты тоқтату туралы түпкілікті келісімге қол жеткізудегі күш-жігерін жоғары бағалаймын, — деп қосты ол.

    Еске сала кетсек, Газа секторындағы Израиль мен Палестина күштері арасындағы атысты тоқтату туралы келісім 10 қазан күні жергілікті уақыт бойынша түс кезінде (Астана уақыты бойынша 14:00) күшіне енді.

    Бұған дейін Трамп Ақ үйдегі Байден портретінің орнына автоқалам суретін орнатқанын жазған болатынбыз. 

    Тегтер:
    Әлем жаңалықтары Дональд Трамп Газа секторы Джо Байден Таяу Шығыстағы ахуал
    Зарина Туғанбаева
    Зарина Туғанбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар