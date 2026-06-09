KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:

    «Бәйтерек» қолдау көрсететін негізгі 4 сала нақтыланып жатыр

    АСТАНА. KAZINFORM — Ұлттық экономика министрінің орынбасары Арман Қасенов орталық коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз мәслихатында даму институттарын трансформациялау үдерісі «Бәйтеректің» жұмысына да түзету енгізетінін айтты.

    «Бәйтерек» холдингі
    Фото: ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі

    — Даму институттарын трансформациялау жүргізілуде. «Бәйтерек» холдингінің құрылымында инвестициялық қызмет (Investment Board) құрылды. Осылайша холдинг құрамында 4 инвестициялық бағытты қамтитын дирекция құрылды, — деді ол.

    Ол бағыттар:

    — Агро-өнеркәсіп кешені;
    — Тұрғын үй және құрылыс,
    — Тау-кен металлургия кешені, машина жасау, энергетика, мұнай өңдеу;
    — Көлік, туризм, цифрландыру.

    — Дирекцияның негізгі міндеті өңірлердің экономикадағы басым қажеттіліктерін ескере отырып, жобаларды сапалы дайындауға және оларды Kazakh Invest-ке беруге бағытталады, — деді Арман Қасенов.

    Бұған дейін «Бәйтерек» экспортты қолдау мен инвестиция тартуды күшейтетінін жазған едік. 

    Экономика Бәйтерек
    Есімжан Нақтыбай
    Есімжан Нақтыбай
    Авторлар