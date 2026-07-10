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    Базалық мөлшерлеме әзірге төмендемейді – Ұлттық банк

    АСТАНА. KAZINFORM – Бұл туралы Ұлттық банк төрағасы Тимур Сүлейменов Ұлттық банкте өткен брифингте айтты.

    экономика
    Фото: fingramota.kz

    Оның сөзінше, Қазақстандағы инфляцияның баяулауына қарамастан, базалық мөлшерлемені әзірге қайта төмендету жоспарда.

    – Инфляция бәсеңдегенімен, бұл біз күткендей деңгейде емес. Айлық инфляцияға қатысты әлі де алаңдататын жайттар бар. Сондай-ақ көрші елдердегі жанар-жағармай нарығындағы жағдай да тұрақсыз. Әрине, инфляция одан әрі төмендеп, базалық мөлшерлемені азайтуға мүмкіндік бергенін қалар едік, – деді Тимур Сүлейменов.

    Еске салайық, 5 маусымда Ұлттық банк инфляцияның баяулауына байланысты базалық мөлшерлемені 18%-дан 17%-ға дейін төмендеткен болатын.

    Бұған дейін Ұлттық банк төрағасы доллар бағамына қатысты болжамын айтқан еді. 

    Базалық ставка Экономика ҚР Ұлттық банкі
    Назерке Сүйіндік
    Назерке Сүйіндік
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