Базалық мөлшерлеме әзірге төмендемейді – Ұлттық банк
АСТАНА. KAZINFORM – Бұл туралы Ұлттық банк төрағасы Тимур Сүлейменов Ұлттық банкте өткен брифингте айтты.
Оның сөзінше, Қазақстандағы инфляцияның баяулауына қарамастан, базалық мөлшерлемені әзірге қайта төмендету жоспарда.
– Инфляция бәсеңдегенімен, бұл біз күткендей деңгейде емес. Айлық инфляцияға қатысты әлі де алаңдататын жайттар бар. Сондай-ақ көрші елдердегі жанар-жағармай нарығындағы жағдай да тұрақсыз. Әрине, инфляция одан әрі төмендеп, базалық мөлшерлемені азайтуға мүмкіндік бергенін қалар едік, – деді Тимур Сүлейменов.
Еске салайық, 5 маусымда Ұлттық банк инфляцияның баяулауына байланысты базалық мөлшерлемені 18%-дан 17%-ға дейін төмендеткен болатын.
Бұған дейін Ұлттық банк төрағасы доллар бағамына қатысты болжамын айтқан еді.