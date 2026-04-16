BBC қызметкерлерін соңғы 15 жылдағы ең үлкен қысқартуға дайындап жатыр
АСТАНА. KAZINFORM — British Broadcasting Corporation (BBC) жалпы жұмыс күшінің шамамен 10%-ын құрайтын 1800-ден 2000-ға дейінгі жұмыс орнын қысқартатынын жариялады.
BBC бас директорының міндетін атқарушы Талфан Дэвистің айтуынша, бұл инфляция, жаһандық экономикалық тұрақсыздық және лицензиялық алым мен коммерциялық қызметтен түсетін кірістің төмендеуіне байланысты болды.
Дэвис қысқарту салдарынан бүтін арналар немесе қызметтерді жабуға тура келетінін жоққа шығармады.
Осылайша, ұйым алдағы екі жылда операциялық шығындарын 500 млн фунт стерлингке (575 млн еуро) қысқартпақ.
Бұл телерадио хабар таратушы компанияда соңғы 15 жылдағы ең ірі қысқарту кезеңі болады.
Қазіргі уақытта BBC-де шамамен 21 500 тұрақты қызметкер жұмыс істейді.
BBC Дүниежүзілік қызметі ішінара үкіметтік гранттар есебінен қаржыландырылып отыр.
Телерадио хабар тарату корпорациясы сондай-ақ коммерциялық қызмет жүргізіп келеді.
Корпорацияның Ұлыбритания аумағындағы қызметі негізінен теледидар лицензиясы үшін ақы төлейтін Ұлыбритания тұрғындары есебінен қаржыландырылады. Бұл теледидар немесе сандық сигнал қабылдағышы бар және теледидар немесе кез келген BBC бағдарламаларын тікелей эфирден көретін кез келген адам үшін міндетті.
Қаржылық қиындықтар теледидар лицензиясы ақысын төлейтіндер санының азаюымен де байланысты: технология дамыған сайын британдық үйлерде теледидарлар саны азайып барады.
Наурыз айында BBC Ұлыбритания тұрғындары төлейтін теледидар лицензиясы ақысынан түсетін кіріс 2017 жылдан бері 24%-ға төмендегенін хабарлады.
Қазір корпорация үкіметпен өзінің болашағы, сондай-ақ 2027 жылдың соңында Корольдік хартияны ұзарту алдында лицензиялық алымның тағдыры туралы келіссөз жүргізіп жатыр.
Ауқымды өзгерістерді енгізу туралы шешім BBC-дің жаңа бас директоры, Google-дің бұрынғы топ-менеджері Мэтт Бриттиннің келуінен сәл бұрын қабылданды. 18 мамырда ол жақында қызметінен кеткен Тим Дэвиді ресми түрде алмастырады.
Еске салсақ, өткен жылдың соңында Дональд Трамп ВВС-ге қарсы 5 млрд доллар талап етіп, сотқа жүгінді.